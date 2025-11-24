Elezioni in Campania, i risultati delle regionali in diretta: affluenza ferma al 32,07%, chi vince tra Fico e Cirielli

Oggi lunedì 24 novembre è il secondo e ultimo giorno in cui è possibile votare per la presidenza e il consiglio regionale della Campania. Fanpage segue live il voto regionale e i risultati con analisi, interviste e notizie dai seggi.

L'affluenza non si è schiodata da percentuali basse (domenica al 32,07%) in linea col resto d'Italia. I big , ovvero Edmondo Cirielli e Roberto Fico, sono andati entrambi a votare domenica. Oggi in Campania è allerta meteo e tutto fa pensare che la percentuale di astenuti non calerà, anzi potrebbe aumentare. Alle 15 si chiuderanno i seggi e alle 15.01 sarà possibile rendere noti gli exit poll con le rilevazioni che daranno un quadro sul possibile esito della tornata elettorale.