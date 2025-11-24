Elezioni in Campania, i risultati delle regionali in diretta: affluenza ferma al 32,07%, chi vince tra Fico e Cirielli

Seggi aperti dalle ore 7 alle 15 di oggi per le elezioni regionali in Campania 2025: in diretta i risultati con exit poll e proiezioni dopo le 15. L'affluenza si ferma al 32,07% (nel 2020 era stata 38,91%, quindi un calo ) nel primo giorno di voto.
I candidati alla poltrona di presidente, dopo 10 anni di governo di centrosinistra targato Vincenzo De Luca sono 6: Roberto Fico (coalizione di centrosinistra; PD, AVS, M5S, liste civiche, moderati, socialisti); Edmondo Cirielli (coalizione di centrodestra: Fdi, Forza Italia, Lega, liste civiche, moderati). Con loro, quattro indipendenti: Giuliano Granato (Campania Popolare); Nicola Campanile (Per – Le persone e le comunità); Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi); Carlo Arnese (Forza di Popolo).
Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente, per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), oppure per un candidato Presidente e una lista associata: alle regionali è previsto il voto disgiunto.
Elezioni in Campania 2025, ultime news in diretta:
Affluenza in Campania: a Puglianello (Benevento) il dato più alto, a Castelnuovo di Conza (Salerno) la più bassa
A Puglianello, in provincia di Benevento, 1.200 abitanti circa, l'affluenza più alta della prima giornata di voto in Campania, mentre nella piccola Castelnuovo di Conza (Salerno), uno dei piccoli borghi (553 abitanti oggi) che nel 1980 furono rasi al suolo dal terremoto d'Irpinia di cui ricorre il 45esimo triste anniversario, la percentuale più bassa di votanti.
Affluenza ore 23: i 10 Comuni con la percentuale più alta
1. Puglianello (Benevento) – 55,49%
2. Monteforte Irpino (Avellino) – 50,80%
3. Casapesenna (Caserta) – 50,42%
4. Cellole (Caserta) – 50,31%
5. Caivano (Napoli) – 49,11%
6. Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) – 46,22%
7. Torre Le Nocelle (Avellino) – 44,67%
8. Santa Maria la Carità (Napoli) – 44,53%
9. Bucciano (Benevento) – 44,35%
10. Liveri (Napoli) – 43,92%
Affluenza ore 23: i 10 Comuni con la percentuale più bassa
1. Castelnuovo di Conza (Salerno) – 3,96%
2. Gallo Matese (Caserta) – 7,83%
3. Santomenna (Salerno) – 9,67%
4. Castelvetere in Val Fortore (Benevento) – 9,68%
5. Morigerati (Salerno) – 10,67%
6. Sacco (Salerno) – 12,65%
7. Colle Sannita (Benevento) – 13,00%
8. Cairano (Avellino) – 14,56%
9. Montaguto (Avellino) – 14,89%
10. Teora (Avellino) – 14,95%
Affluenza ferma al 32,07% in Campania nel primo giorno di voto
La percentuale di affluenza in Campania è nel primo giorno di voto alle Elezioni Regionali 2025 al 32,07% , in calo rispetto a cinque anni fa: nel 2020 si recarono al voto il 38,91 degli aventi diritto. Il 6,8 di cittadini campani non ha dunque votato. Le ragioni sono molteplici, dalla disaffezione all'esercizio del voto, purtroppo dilagante in Italia allo scarso "appeal" per una competizione data come ormai già definita dai sondaggi elettorali. Ma c'entra anche il meteo: in Campania è stata una domenica di freddo intenso, soprattutto nelle aree interne e la cosa ha potuto scoraggiare i più anziani.
Questo dato può rendere meno affidabili i sondaggi della vigilia? Sicuramente, ma non tanto da renderli totalmente inutili, dicono gli esperti di settore.
Anche in Veneto e Puglia si vota per le elezioni regionali
Urne aperte anche in Veneto e Puglia per il rinnovo delle amministrazioni regionali, insieme alla Campania. In Veneto la sfida è tra Alberto Stefani per il centrodestra e Giovanni Manildo per il centrosinistra. In Puglia il centrosinistra punta su Antonio Decaro, mentre il centrodestra schiera Luigi Lobuono. Fanpage segue live tutte le operazioni di voto, spoglio e risultati.
Il voto regionale servirà sì a ridisegnare gli equilibri politici locali ma alcuni analisti ritengono che possa incidere su clima ed equilibri nazionali, soprattutto per i partiti che hanno investito molto su queste tre regioni.
A che ora aprono e chiudono i seggi oggi lunedì 24 novembre
Oggi, lunedì 24 novembre, è l'ultimo giorno per votare in Campania. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 15 in tutti i 550 comuni della regione. Per votare allo scopo di eleggere il Presidente della Giunta Regionale e i 50 componenti del Consiglio Regionale i cittadini dovranno trovarsi nel seggio entro questa fascia oraria. Può votare chi allo scoccare delle 3 del pomeriggio dimostri di trovarsi, tessera elettorale e documento di riconoscimento alla mano, all'interno del seggio.
Elezioni regionali 2025, in diretta il voto in Campania
Oggi lunedì 24 novembre è il secondo e ultimo giorno in cui è possibile votare per la presidenza e il consiglio regionale della Campania. Fanpage segue live il voto regionale e i risultati con analisi, interviste e notizie dai seggi.
L'affluenza non si è schiodata da percentuali basse (domenica al 32,07%) in linea col resto d'Italia. I big , ovvero Edmondo Cirielli e Roberto Fico, sono andati entrambi a votare domenica. Oggi in Campania è allerta meteo e tutto fa pensare che la percentuale di astenuti non calerà, anzi potrebbe aumentare. Alle 15 si chiuderanno i seggi e alle 15.01 sarà possibile rendere noti gli exit poll con le rilevazioni che daranno un quadro sul possibile esito della tornata elettorale.