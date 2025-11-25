Chi sono i consiglieri più votati alle Elezioni regionali in Campania

Giorgio Zinno, già sindaco di San Giorgio a Cremano, è il più votato in Campania. Nella top 15 molti nomi sono consiglieri uscenti o amministratori locali.

Giorgio Zinno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il più votato alle elezioni Regionali 2025 in Campania è nel Partito Democratico. Si tratta di Giorgio Zinno, già sindaco di San Giorgio a Cremano che sfiora le 40mila preferenze (39.457). Del Pd anche il secondo dei più eletti, Salvatore Madonna, consigliere comunale della zona di Napoli Est. Poi un ex esponente della maggioranza De Luca ora passato con Forza Italia, Giovanni Zannini, del Casertano, accreditato di circa 31mila voti, coinvolto in una inchiesta per concussione e corruzione.

Si torna a Napoli e nel Pd: Massimiliano Manfredi, consigliere uscente, fratello del sindaco di Napoli, ha 30mila preferenze. Loredana Raia, vicepresidente uscente e Bruna Fiola, consigliera uscente, sono nel range dei 28-29mila voti. Maurizio Petracca, circoscrizione Avellino, riconfermato consigliere regionale con 25k voti.

Poi c'è Giovanni Mensorio 22mila voti, candidato coi socialisti che hanno sostenuto Fico. È il figlio di Carmine Mensorio, che fu uno dei politici che negli anni Novanta si tolsero la vita poiché caduti nel vortice giudiziario di Tangentopoli. Eletta la storica dell'arte Francesca Amirante, capolista Dem (21mila voti), così come il fedelissimo di Vincenzo De Luca, Carmine Cascone, esperto di Trasporti e assessore-ombra in questo decennio.

E ancora: Giovanni Porcelli, uscente, candidato nella lista "A testa alta" è un altro che ha scollinato le 20mila preferenze. Ciro Buonajuto il sindaco di Ercolano, domina nella lista "Casa riformista" nell'area renziana. Lucia Fortini assessora regionale uscente, entra nella top 15 dei più votati.

Giorgio Zinno – 39.457 voti – Napoli

Salvatore Madonna – 38.890 voti – Napoli

Giovanni Zannini – 31.932 voti – Caserta

Massimiliano Manfredi – 30.595 voti – Napoli

Loredana Raia – 29.334 voti – Napoli

Bruna Fiola – 28.410 voti – Napoli

Maurizio Petracca – 25.507 voti – Avellino

Giovanni Mensorio – 22.107 voti – Napoli

Francesca Amirante – 21.929 voti – Napoli

Luca Cascone – 20.877 voti – Salerno

Giovanni Porcelli – 20.862 – Napoli

Corrado Matera – 19.621 – Salerno

Vincenzo Alaia – 19.396 – Avellino

Ciro Buonajuto – 19.230 – Napoli

Lucia Fortini – 17.763 – Napoli

Gli eletti in Consiglio regionale in Campania sono 50 e sono tutti riportati qui, con indicazione di partito e coalizione di appartenenza.