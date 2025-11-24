Politica
Elezioni regionali, i risultati del voto in diretta: seggi aperti, affluenza ferma al 34% in Veneto e 29% in Puglia

Le elezioni regionali in Veneto e Puglia in diretta con i risultati del voto dopo le 15, alla chiusura dei seggi. Affluenza si ferma al 33,9% in Veneto e 29,5% Puglia: comment rispetto all’ultima tornata elettorale. In tempo reale su Fanpage.it tutte le news su exit poll, proiezioni e risultati.

24 Novembre 2025 07:00
Ultimo agg. 08:02
Immagine

In diretta le elezioni regionali 2025 in Veneto e Puglia: seggi aperti anche oggi, lunedì 24 novembre dalle 7:00 alle 23. Si vota anche in Campania per eleggere il presidente e rinnovare il consiglio regionale. L'affluenza nel primo giorno di votazioni è stata decisamente più bassa rispetto a cinque anni fa: il 33,9% in Veneto e il 29,5% in Puglia. I candidati sono quattro in Puglia (Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Ada Donno e Sabino Mangano) e cinque in Veneto (Alberto Stefani, Giovanni Manildo, Marco Rizzo, Fabio Bui e Riccardo Szumski).

Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato presidente, per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato presidente associato), oppure per un candidato Presidente e una lista associata: alle regionali è previsto anche il voto disgiunto.

Elezioni regionali 2025, ultime news in diretta:

08:00

Evento su affluenza più alta e più bassa in Veneto

In Veneto l'affluenza alle ore 23 di ieri è stata più bassa nella provincia di Belluno: qui è arrivata appena al 25,96%. Tra i Comuni bellunesi il dato peggiore è quello di Cibiana di Cadore (330 abitanti) con il 12%. La provincia che ha fatto registrare l'affluenza maggiore è invece quella di Padova, con il 37,67%. Si distingue in particolare il Comune di Carmignano di Brenta (7mila abitanti) con il 48,85%. Anche qui comunque c'è un netto calo rispetto a cinque anni fa, quando nel primo giorno andò a votare il 56% degli aventi diritto.

A cura di Luca Pons
07:31

Affluenza ferma al 33,9% in Veneto nel primo giorno di voto

Alle elezioni regionali in Veneto, l'affluenza alle ore 23 di ieri si è fermata al 33,9%. Il dato è di circa dodici punti più basso rispetto al 2020, quando i veneti furono chiamati alle urne l'ultima volta. Oggi l'affluenza definitiva sarà comunicata direttamente alle 15, quando le urne chiuderanno. Il rischio è che non si superi il 50%, se questo distacco sarà confermato.

A cura di Luca Pons
07:22

Anche in Campania si vota per l'elezione del presidente di Regione

Oggi è anche il giorno in cui si concludono le elezioni regionali in Campania. Anche qui i seggi saranno aperti fino alle ore 15. Si sfidano Roberto Fico (centrosinistra), Edmondo Cirielli (centrodestra), Nicola Campanile (Per), Giuliano Granato (Campania popolare), Carlo Arnese (Forza del popolo) e Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi).

A cura di Luca Pons
07:12

A che ora chiudono i seggi oggi lunedì 24 novembre

Oggi, lunedì 24 novembre 2025, i seggi elettorali per le regionali in Puglia e in Veneto chiuderanno alle ore 15. Da quel momento potrà votare solamente chi si trova già all'interno del seggio. Dopo la chiusura, inizierà immediatamente lo spoglio delle schede elettorali.

A cura di Luca Pons
07:01

Elezioni regionali 2025, in diretta il voto in Veneto e Puglia

Si riaprono i seggi per il secondo giorno di votazione alle elezioni regionali 2025 in Puglia e in Veneto. È l'ultima giornata in cui sarà possibile esprimere il proprio voto: nel pomeriggio dopo le 15 arriveranno gli exit poll, poi le proiezioni e infine i risultati definitivi. Ieri le urne si sono chiuse con un'affluenza in ribasso: il 33,8% in Veneto, il 29,5% in Puglia, entrambi dati di oltre dieci punti più bassi rispetto alle scorse elezioni.

A cura di Luca Pons
Politica Italiana
Politica
