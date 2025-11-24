Elezioni regionali, i risultati del voto in diretta: seggi aperti, affluenza ferma al 34% in Veneto e 29% in Puglia

In diretta le elezioni regionali 2025 in Veneto e Puglia: seggi aperti anche oggi, lunedì 24 novembre dalle 7:00 alle 23. Si vota anche in Campania per eleggere il presidente e rinnovare il consiglio regionale. L'affluenza nel primo giorno di votazioni è stata decisamente più bassa rispetto a cinque anni fa: il 33,9% in Veneto e il 29,5% in Puglia. I candidati sono quattro in Puglia (Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Ada Donno e Sabino Mangano) e cinque in Veneto (Alberto Stefani, Giovanni Manildo, Marco Rizzo, Fabio Bui e Riccardo Szumski).

Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato presidente, per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato presidente associato), oppure per un candidato Presidente e una lista associata: alle regionali è previsto anche il voto disgiunto.

Elezioni regionali 2025, ultime news in diretta: