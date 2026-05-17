Sciopero a Napoli il 18 maggio, stop a bus, metro e funicolari Anm: orari e chi aderisce

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Sciopero generale di 24 ore lunedì 18 maggio: a Napoli sono previsti disagi per bus, metro e funicolari Anm e per i treni regionali Trenitalia. Lo sciopero è stato indetto dall'Unione Sindacale di Base "contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento", fa sapere il sindacato in una nota. Lo sciopero, che riguarda tutta Italia, prevede anche diverse manifestazioni: a Napoli l'appuntamento è per le 10 in piazza del del Gesù Nuovo.

Sciopero generale a Napoli il 18 maggio, chi aderisce: i settori coinvolti

Lo sciopero, indetto dall'Unione Sindacale di Base (USB) è generale, e dunque saranno tutti i settori coinvolti. Particolarmente a rischio a Napoli il trasporto pubblico locale, la cui partecipazione potrebbe essere particolarmente elevate e portare a diversi disagi per l'intera giornata.

Gli orari di bus, metro e tram Anm per lo sciopero del 18 maggio

Queste le fasce di garanzia comunicate dall'Azienda Napoletana Mobilità:

Linee di superficie (tram, bus, filobus) : dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero; il servizio riprenderà circa 30 minuti dopo il termine dello stesso.

: dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero; il servizio riprenderà circa 30 minuti dopo il termine dello stesso. Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:32, da Centro Direzionale ore 07:12; ultima corsa da Piscinola ore 09:16, da Centro Direzionale ore 09:14; prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:04, da Centro Direzionale ore 17:44; ultima corsa da Piscinola ore 19:39, da Centro Direzionale ore 19:38.

: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:32, da Centro Direzionale ore 07:12; ultima corsa da Piscinola ore 09:16, da Centro Direzionale ore 09:14; prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:04, da Centro Direzionale ore 17:44; ultima corsa da Piscinola ore 19:39, da Centro Direzionale ore 19:38. Linea 6 : Inizio servizio regolare ore 07:10 da Mostra e Municipio, ultima corsa da Mostra ore 09:10, da Municipio ore 09:10; prima corsa pomeridiana da Mostra ore 17:10, da Municipio ore 17:30; ultima corsa da Mostra ore 19:50, da Municipio ore 19:50.

: Inizio servizio regolare ore 07:10 da Mostra e Municipio, ultima corsa da Mostra ore 09:10, da Municipio ore 09:10; prima corsa pomeridiana da Mostra ore 17:10, da Municipio ore 17:30; ultima corsa da Mostra ore 19:50, da Municipio ore 19:50. Funicolari: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17:00.v L’ultima corsa serale garantita sarà effettuata alle ore 19:50.

L'elenco dei treni regionali garantiti in Campania il 18 maggio

Lo sciopero riguarderà anche Trenitalia, in particolare il trasporto regionale. "Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione", spiegano in una nota, e cioè "dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi. I servizi minimi garantiti per legge sono individuati per numero di treno e orario effettivo di partenza". A questo indirizzo, l'elenco completo dei treni regionali garantiti.