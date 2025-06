video suggerito

Metro Linea 1 Napoli, "chiudono 3 stazioni per 3 mesi per l'estate 2025: ecco quali" Simone, presidente commissione Trasporti: "Lavori per rifare i binari. Verso la chiusura 3 stazioni della metro 1. Anm chiarisca"

A cura di Pierluigi Frattasi

Lavori urgenti alla metro Linea 1 di Napoli, a rischio chiusura per tre mesi, quest'estate, tre stazioni: Piscinola, Chiaiano e Frullone. La prima, peraltro, capolinea e utilizzatissima per lo scambio con la metro Piscinola-Aversa gestita da Eav. La seconda e la terza dotate anche di parcheggi di interscambio molto utilizzati dai pendolari. Ma cosa sta succedendo? A lanciare l'allarme è Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, che a proposito dell'ipotesi della "chiusura temporanea delle stazioni della Linea 1 (Piscinola, Chiaiano e Frullone) per lavori di manutenzione", ha scritto una lettera con richiesta di chiarimenti ad Anm. Il tema è stato al centro della riunione odierna della Commissione Mobilità.

I lavori, a quanto apprende Fanpage.it, dovrebbero partire tra il 16 e il 23 giugno. L'ipotesi sarebbe di chiudere il tratto Piscinola-Colli Aminei in modo da procedere più celermente. In questo primo periodo dovrebbe essere rifatto uno dei due binari. Mentre il secondo binario dovrebbe essere rifatto nel 2026. In caso di chiusura, ad ogni modo, è prevedibile che saranno istituite delle navette bus sostitutive.

Cosa succede alla metro Linea 1

Alla metro Linea 1 sono in corso dallo scorso ottobre i lavori per la sostituzione dei binari. Bisogna rifare, infatti, 13,5 km di armamento ferroviario, che risale a circa 30 anni fa, quando la linea fu realizzata. Il metrò, per questo motivo, sta chiudendo in anticipo di 2 ore, per 3-4 giorni a settimana, generalmente dal lunedì al giovedì, con le ultime corse verso le ore 21. Questi lavori dovrebbero proseguire fino a giugno 2026.

Ma cosa succederà nei prossimi mesi? "Sono giunte a questa Commissione – scrive il consigliere comunale Simeone – alcune segnalazioni in merito alla programmata chiusura temporanea delle stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli, nello specifico le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone, prevista per il periodo estivo. La sospensione del servizio sarebbe necessaria per consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione straordinaria, in particolare la sostituzione delle rotaie e il rincalzamento dei binari. Secondo quanto appreso, la durata prevista per tali interventi sarebbe di circa tre mesi".

Da qui, la richiesta del presidente della commissione trasporti all'Anm su tre punti:

la conferma ufficiale della chiusura temporanea delle suddette stazioni;

il cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti;

le modalità organizzative dei servizi di trasporto sostitutivi su gomma che l’Azienda intende predisporre al fine di garantire la mobilità dell’utenza residente nei quartieri dell’area nord di Napoli e nei Comuni limitrofi, servita dalla tratta interessata, che subirebbe notevoli disservizi dalla suddetta chiusura delle stazioni Metro. In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti