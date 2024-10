video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

La Metro Linea 1 chiuderà 2 ore prima per 4 giorni a settimana fino a giugno 2026 La metro Linea 1 di Napoli chiuderà in anticipo fino a giugno 2026. Motivo? Vanno cambiati i binari che ormai hanno 30 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

«La metro Linea 1 di Napoli chiuderà in anticipo di 2 ore per 3-4 giorni a settimana, dal lunedì al giovedì, per i prossimi 18 mesi, fino a giugno 2026. La metro funzionerà, quindi, dalle 6,30 fino alle 21-21,30 di sera. Saranno confermati i prolungamenti notturni, fino alle 2 di notte del venerdì e del sabato. Si tratta di lavori indispensabili, perché bisogna fare la riqualificazione, sostituire 13,5 km di binari. Sono passati 30 anni da quando sono stati messi i vecchi binari e vanno sostituiti».

A parlare a Fanpage.it è Nino Simone, presidente della commissione consiliare Trasporti del Comune di Napoli. "Sulla questione delle chiusure anticipate bisogna essere molto chiari – spiega – perché i cittadini hanno diritto ad essere ben informati. La metro non chiuderà, ma resterà aperta dalle 6 alle 21,30".

Ad Halloween la metro Linea 1 chiuderà alle 21,30

I lavori di manutenzione sulla Linea 1 sono iniziati a settembre e stanno procedendo speditamente. Anche questa settimana il metrò chiuderà in anticipo di 2 ore, rispetto all'orario abituale delle 23, per quattro giorni consecutivi, da lunedì 28 ottobre a giovedì 31 ottobre 2024. Quindi, anche la notte dei veglioni della festa di Halloween, il 31 ottobre, la metro chiuderà attorno alle 21,30.

Leggi anche La metro Linea 1 di Napoli chiuderà in anticipo per molti mesi: bisogna cambiare i binari

Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha informato che: «per consentire attività di verifiche in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre 2024, Metro Linea 1 anticipa la chiusura con le ultime corse da Piscinola alle ore 20:27, da Garibaldi alle ore 20:58

Simeone: "Lavori Linea 1 indispensabili"

Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti al Consiglio comunale di Napoli, spiega qual è la situazione: «Durante i 18 mesi di manutenzioni, non ci sarà solo la sistemazione dei binari, ma anche di altre cose, come il wifi, la messa a punto della trazione e di tutta la parte elettrica. Saranno sistemati i servizi nella galleria tra Montedonzelli e Piscinola e in altre tratte, dopo 30 anni dalle prime installazioni, sulle quali ci sono state particolari sollecitazioni. Peraltro, recentemente si è passati dai treni vecchi da 800 passeggeri a quelli nuovi da 1.200 passeggeri».

Simeone conclude: «La linea 1 per 4 giorni a settimana, dal lunedì al giovedì, rimarrà chiusa per 18 mesi fino a giugno 2026. Perché fino al 2026? Perché i lavori sono finanziati con i fondi Pnrr e hanno un termine per la rendicontazione. Ci sarà qualche disagio, purtroppo, per i pendolari. Ma si tratta di lavori che andavano fatti. Si è deciso di farli di notte proprio per ridurre al minimo i disagi».