Trasporto pubblico a Napoli

La metro Linea 1 di Napoli chiuderà in anticipo per molti mesi: bisogna cambiare tutti i binari Lavori indispensabili per sostituire i vecchi binari. Tra le ipotesi intervento per 8 mesi, con 3 chiusure anticipate a settimana. Cosenza a Fanpage.it: “Operazione necessaria, lavoriamo di notte per ridurre disagi. Valutiamo alternative a chiusure anticipate” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La metro Linea 1 di Napoli potrebbe chiudere in anticipo di 2 ore 3 volte a settimana per più di 8 mesi. Tanto il tempo che potrebbe occorrere per sostituire tutti i vecchi binari della linea ferrata, installati negli anni '90, che oggi hanno esaurito il loro ciclo vitale. I lavori di sostituzione sono partiti due settimane fa. Il metrò ha chiuso in anticipo per 3 volte a settimana, tra le 20,30 e le 21,00, anziché al solito orario delle 23. Ma i tempi potrebbero essere lunghi. Al momento la quantificazione è solo ipotetica, manca infatti un cronoprogramma definitivo. Nella manifestazione di interesse del bando si parla di circa 100 turni lavorativi, distribuiti in 2-3 turni a settimana, per un periodo che approssimativamente potrebbe durare tra gli 8 e i 9 mesi.

Si tratta, però, è bene precisare, di lavori di manutenzione indispensabili. Necessari anche per la sicurezza dei passeggeri.

Cosenza: "Valutiamo alternative a chiusure anticipate"

Un piccolo sacrificio, insomma, per avere poi tranquillità e sicurezza per i prossimi decenni. Il Comune di Napoli, peraltro, insieme ad Anm, ha messo in campo tutte le risorse per cercare di ridurre disagi e tempi.

L'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, non nasconde le difficoltà, ma è fiducioso, ed a Fanpage.it afferma:

"È una operazione necessaria, dopo oltre 30 anni di usura dei binari, con fondi del PNRR. E che effettuiamo di notte con un enorme sforzo organizzativo. Non c'è ancora programma definitivo. Certamente è una operazione lunga".

Per quanto riguarda le chiusure anticipate, finora dettate dalla necessità di fare le lavorazioni di notte, non si esclude la possibilità che possano essere ridotte:

"Stiamo valutando diversi scenari".

“Ci sono tavoli tecnici in corso – fanno sapere da Anm -. Le variabili che determinano la durata sono molte. Non si hanno previsioni”.

I lavori per sostituire i binari

I lavori di sostituzione delle rotaie della Linea 1 della metropolitana di Napoli sulla tratta Piscinola-Vanvitelli interessano i tratti tra le stazioni Piscinola e Chiaiano, tra Frullone e Colli Aminei e tra Policlinico e Rione Alto. Interventi non semplici, considerato che le pendenze raggiungono il 55% con raggi di curvatura tra 298 e 600 metri. Anm fornisce le rotaie. A carico dell'appaltatore le operazioni di sostituzione, per le quali si usano mezzi speciali, in grado di viaggiare sui binari della Linea 1, affidate ad operai specializzati in possesso del patentino per l'esecuzione delle saldature alluminotermiche.

La durata dell'intervento prevista nella manifestazione di interesse è di 100 turni di lavoro. Lavorazioni da fare durante l'interruzione del servizio notturno, quindi dalle 24 alle 5 del mattino, termine per l'uscita e il ricovero in deposito dei mezzi. La metro, infatti, apre i battenti al pubblico alle 6,00. Sempre secondo la manifestazione di interesse, "Anm potrà di norma concedere 2-3 turni di lavoro, anche non consecutivi, a settimana in ragione della disponibilità della linea". In pratica, 8 mesi e mezzo di lavori continuativi. E, quindi, presumibilmente, secondo l'attuale regime, di chiusure anticipate.