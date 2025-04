video suggerito

"La metro 1 a Capodichino entro i primi 6 mesi del 2027" Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi durante la visita alla stazione Centro Direzionale. "Nel giro di qualche mese apriremo anche la stazione Tribunale"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli per arrivare all'aeroporto di Capodichino potrebbe essere pronto nel primo semestre del 2027: lo ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la visita alla stazione Centro Direzionale, aperta al pubblico da ieri pomeriggio. "Nel giro di qualche mese apriremo anche la stazione Tribunale", ha spiegato, "ma il nostro obiettivo primario è arrivare all'aeroporto di Capodichino nel primo semestre 2027″. Tra due anni, dunque, il centro cittadino potrebbe avere un collegamento diretto via metropolitana con l'aeroporto internazionale che sorge in collina.

Il primo cittadino partenopeo ha poi aggiunto che la stazione Centro Direzionale "è una stazione strategica non solo perché il Centro direzionale è molto frequentato dai lavoratori, ma è anche molto abitato e inoltre diventerà stazione di interscambio nel progetto di mobilità che abbiamo per la città. Questa apertura è un passo significativo e abbiamo mantenuto l'impegno preso", ha proseguito Manfredi, che per quanto riguarda il prolungamento dell'orario della Linea 6 che da Municipio porta a Fuorigrotta e che attualmente termina alle 15.30, ha spiegato che il piano di assunzioni è ormai pronto. "Macchinisti e agenti di stazione sono figure che hanno bisogno di particolari qualificazioni, ma siamo fiduciosi che in tempi rapidi si inizierà a implementare il quadro dei lavoratori Anm", ha aggiunto, "inoltre, sulla linea 6 abbiamo anche le operazioni di inserimento dei nuovi treni che costituisce il vero punto di svolta. Mano a mano che abbiamo più risorse tecniche e umane andrà sempre più a regime", ha concluso Gaetano Manfredi.