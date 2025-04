video suggerito

Metro Linea 1, la stazione Centro Direzionale aperta ufficialmente dal 1 aprile La stazione Centro Direzionale di Napoli ha aperto oggi alle 15,21 a sorpresa. Manfredi: “Un vantaggio per migliaia di passeggeri” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Aperta la stazione Centro Direzionale della metro Linea 1 di Napoli. Prima corsa inaugurale oggi, martedì 1 aprile 2025, alle 15,21. Quando è circolata la notizia dell'apertura questa mattina, in molti pensavano ad un pesce d'aprile. Ma non è così. L'Anm ha ufficializzato le prime corse nella nuova stazione. Dalle 16:30 alle 17:30 è previsto anche un punto stampa. Si sarebbe dovuto aprire domani, ma l'azienda ha optato per la sorpresa.

Centro Direzionale, apertura a sorpresa senza annuncio

I primi rumors sono circolati già in mattinata, quando i cittadini hanno scorto alcuni lavoratori intenti nelle operazioni propedeutiche all'apertura. Stesso metodo, quello della sorpresa e del mancato annuncio dell'inaugurazione della Funicolare di Chiaia, aperta dopo oltre due anni di lavori per la manutenzione ventennale. Anche al Centro Direzionale i lavori si sono protratti per molti anni. Ma alla fine si è raggiunta la data dell'inaugurazione. Potrà essere un punto di partenza per la riqualificazione della zona.

Il post su Facebook dell'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza

Manfredi: "Accesso più facile al Centro Direzionale"

Sull'inaugurazione della stazione è intervenuto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

"L'apertura della Stazione Centro Direzionale rappresenta un ulteriore fondamentale tassello per la rete di trasporti cittadina. La nuova uscita della Linea 1 consentirà a migliaia di utenti di non arrivare in zona con l'auto personale e favorirà lo sviluppo economico e sociale dell'intero Centro Direzionale, da sempre tra le priorità della nostra Amministrazione. Ringrazio tutti i soggetti che hanno permesso di terminare i lavori e poter finalmente aprire la nuova stazione: i lavoratori, l'Anm, Metropolitana che ha realizzato l'infrastruttura, l'Ansfisa che ha autorizzato l'esercizio".