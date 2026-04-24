Si cerca Franceso Vorraro, 60enne scomparso da 2 mesi nel Napoletano: cani e un escavatore nella pineta di Terzigno

Di Francesco Vorraro si sono perse le tracce a metà febbraio a Poggiomarino. Ieri i carabinieri sono andati nella pineta di Terzigno con le unità cinofile e un escavatore.

Francesco Vorraro

Proseguono le ricerche di Francesco Vorraro, imprenditore di 60 anni scomparso nel nulla circa due mesi fa, a metà del mese di febbraio, da Poggiomarino, nella provincia di Napoli. Nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, i carabinieri di Torre Annunziata, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, si sono recati nella pineta di Terzigno e, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno concentrato le ricerche in quell'area, precisamente in via Zabatta, forse dietro segnalazione; insieme ai militari dell'Arma c'erano anche le unità cinofile e un piccolo escavatore, probabilmente utilizzato per movimentare qualche zolla di terreno.

L'auto di Francesco Vorraro portata da due uomini a Sarno

Originario di Somma Vesuviana, Francesco Vorraro è residente a Poggiomarino. Proprio dalla cittadina del Vesuviano, il 60enne, imprenditore attivo nel settore alimentare, è scomparso a metà del febbraio scorso. Qualche giorno dopo la sparizione, nella zona industriale di Sarno, nella provincia di Salerno, è comparsa l'automobile del 60enne: a portarla lì, inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sono stati due uomini, che poi sono andati via a bordo di un'altra auto, guidata da una terza persona.

In passato, Francesco Vorraro è stato coinvolto in una indagine sul clan Giugliano, attivo a Poggiomarino, con l'accusa di essere coinvolto in attività di riciclaggio per conto della criminalità organizzata locale; accusa dalla quale, però, è stato scagionato.