Morto a 90 anni mons. Mario Milano, fu arcivescovo della diocesi di Aversa fino al 2011

Aveva compiuto 90 anni un mese fa: era stato arcivescovo di Aversa dal 1998 al 2011. Viveva a Frattamaggiore, i funerali domani nella Cattedrale normanna.

Monsignor Mario Milano

Monsignor Mario Milano, già arcivescovo della diocesi di Aversa, è morto quest'oggi all'età di 90 anni, compiuti appena un mese fa. Ne ha dato notizia la diocesi normanna. I funerali si terranno domani, lunedì 25 maggio, alle 15.30 nella Cattedrale di Aversa. Originario di Nicastro, comune che dal 1968 è confluito in Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, fu eletto arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia il 14 dicembre 1989, ricevendo poco dopo l'ordinazione episcopale (6 gennaio 1990) da papa Giovanni Paolo II. Per otto anni guidò la diocesi irpina, lavorando per la riapertura di molte chiese danneggiate dal devastante terremoto del 1980, per poi spostarsi il 28 febbraio 1998 ad Aversa.

Alla guida della diocesi normanna, una delle maggiori di tutto la Campania, celebrò anche un congresso eucaristico ed un sinodo diocesano. Nel 2011 ne divenne vescovo emerito, scegliendo Frattamaggiore come città dove vivere. Durante il suo mandato ci furono anche aspetti controversi: uno di questi riguarda un presunto rifiuto alla presentazione di un libro dedicato a don Peppe Diana, prete anticamorra ucciso in un attentato a Casal Di Principe nel 1994: la Curia, illo tempore, spiegò che tale gesto riguardasse il fatto che il libro fosse ritenuto velatamente critico nei confronti di una chiesa locale. Ma il suo nome tornò alla ribalta con don Vincenzo Passante, parroco campione di Sarabanda e aspirante candidato al Grande Fratello: l'allora arcivescovo chiese di tornare sui suoi passi, e così don Passante (morto di Covid nel 2021) prima rinunciò alla "candidatura" al Grande Fratello nel 2000, poi nel 2004 dopo due puntate di Sarabanda in cui ottenne il titolo di Campione, rinunciò ad andare avanti, facendo ritorno alla sua parrocchia.