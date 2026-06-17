Postina in scooter muore a 36 anni mentre consegna le lettere: vittima di incidente stradale a San Cipriano d’Aversa

Incidente a San Cipriano d’Aversa, morta portalettere di Poste Italiane: aveva 36 anni.

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Una postina di 36 anni perde la vita mentre consegna le lettere a bordo del suo scooter di servizio. Vittima di un incidente stradale a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta. L'episodio è accaduto oggi, mercoledì 17 giugno. La donna, Paola Russo, dipendente di Poste Italiane, stava lavorando come ogni giorno sul mezzo di servizio, consegnando lettere, pacchi e bollette, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è stata coinvolta in un terribile incidente stradale in via Montecorvino.

Incidente a San Cipriano d'Aversa, morta portalettere di Poste Italiane

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, lo scooter condotto dalla 36enne avrebbe urtato un furgone fermo sulla carreggiata, condotto da un 52enne, e si sarebbe scontrato frontalmente con un'auto guidata da un 40enne. Ma l'esatta ricostruzione del sinistro è ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri della stazione di San Cipriano e della Compagnia di Casal di Principe, che hanno avviato le indagini, e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta. Ma le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi, nonostante l'uso del casco, e la donna è deceduta poco dopo all'ospedale di Aversa.

Sull'asfalto gli investigatori non hanno trovato tracce di frenata. I conducenti degli altri mezzi coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti tossicologici ed alcolemici, come prevede la prassi. I carabinieri hanno, inoltre, sequestrato i cellulari di tutte le persone coinvolte nell'incidente, per verificare se fossero utilizzati da chi era alla guida, durante l'incidente.