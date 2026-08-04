Vittorio, papà di due figli, muore a 50 anni in un incidente a Pignataro Maggiore (Caserta): lutto a Curti

Il 50enne di Curti travolto da un’auto mentre era in modo a Pignataro Maggiore. Indaga la Procura. Lutto nel comune del Casertano.

Vittorio Rauccio

Lutto nel Casertano per la morte di Vittorio Rauccio, 50 anni, papà di due figli, originario di Curti. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un'auto mentre era nella zona di Pignataro Maggiore. L'incidente è avvenuto sulla via Appia, la strada che dal Casertano si dirige poi verso il Lazio. La moto condotta da Vittorio Rauccio si sarebbe scontrata con una Fiat Panda per motivi ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato molto violento ed il 50 enne è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. L'uomo sarebbe morto sul colpo. Inutili i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta per eventuali ulteriori accertamenti autoptici. Ferito anche il conducente dell'auto che è stato trasportato anche lui all'ospedale.

Sulla vicenda è aperto un fascicolo della Procura di Santa Maria Capua Vetere che procede con l'ipotesi di omicidio stradale, come prevede la prassi in questi casi, nell'attesa che si accertino eventuali responsabilità. Indagini delegate ai carabinieri della Compagnia di Capua che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere. La scomparsa prematura del 50enne, padre di famiglia, conosciuto e stimato a Curti, ha scosso tutta la comunità. Il sindaco Antonio Raiano ha voluto esprimere il profondo cordoglio dell'amministrazione alla famiglia per la terribile e dolorosa perdita: "La comunità di Curti è profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Vittorio. Era una persona perbene, educata, riservata e sempre disponibile, che partecipava con discrezione alla vita del paese. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, esprimo le più sincere condoglianze e un affettuoso abbraccio ai suoi familiari".