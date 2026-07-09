Giovanni Caiazzo muore a 28 anni, vittima di un incidente in scooter a Seiano: lutto a Gragnano

Lutto in costiera sorrentina per la morte di Giovanni Caiazzo, vittima di un incidente a Seiano. Il sindaco di Pimonte: “Siamo sgomenti”

Giovanni Caiazzo / Foto pubblicata da Francesco Somma, sindaco di Pimonte (FB)

Lutto in costiera Sorrentina per la morte di Giovanni Caiazzo, 28 anni, originario di Aurano, frazione di Gragnano, vittima di un grave incidente stradale in scooter avvenuto ieri, mercoledì 8 luglio a Seiano, frazione di Vico Equense. Il giovane era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e, da qui, trasferito all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove purtroppo è morto stanotte, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri sulla SS145, la strada litoranea sorrentina. Il 28enne era a bordo dello scooter diretto verso Sorrento, quando si è scontrato, per motivi in corso di accertamento, con un camion che procedeva in direzione opposta. Sul posto è arrivata la Polizia Municipale di Vico Equense, che ha eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze. La terribile notizia ha sconvolto tutta la comunità della penisola, che si è stretta alla famiglia colpita dal grave lutto in questo momento di profondo dolore.

Francesco Somma, sindaco di Pimonte, l'ha ricordato con un post su Facebook: "Ci sono tragedie che spezzano il cuore e davanti alle quali ogni parola sembra inutile. La morte del giovane Giovanni Caiazzo di Aurano ci lascia sgomenti. Una vita spezzata troppo presto, un destino crudele che nessuno dovrebbe mai conoscere. Perché quando un ragazzo perde la vita, non si interrompe soltanto il suo cammino: si spezzano i sogni, le speranze e il cuore di un’intera famiglia. Da Sindaco e a nome dell’intera comunità di Pimonte, mi stringo con profonda commozione attorno ai suoi genitori, ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il nostro pensiero e il nostro abbraccio raggiungano la vicina comunità di Gragnano in questo momento di immenso dolore. Che il ricordo di Giovanni possa vivere per sempre nell’amore di chi lo ha conosciuto. Alla sua famiglia giungano le nostre più sincere e sentite condoglianze".