Incidente stradale a Capua (Caserta) sulla via Appia, due morti: traffico e code

Incidente stradale a Capua con due morti. Sul posto i carabinieri, il 118 e gli ausiliari del traffico.

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Incidente stradale a Capua, in provincia di Caserta, oggi pomeriggio, domenica 19 luglio. Nel violento scontro sono morte due persone, ancora in corso di identificazione. L'impatto è avvenuto nei pressi del ristorante Russo Center, sulla via Appia. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi del caso. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 dell'Asl di Caserta e gli ausiliari del traffico per la gestione della circolazione. Si segnalano comunque lunghe code e traffico intenso nella zona.