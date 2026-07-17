Autotreno sbanda sull’A1 tra Nola e Maddaloni, sfonda il guardrail e invade la corsia opposta

Il mezzo pesante trasportava lamiere zincate. Conducente estratto dall’abitacolo e affidato al 118, tratto autostradale chiuso per i soccorsi.

Un autotreno carico di lamiere zincate che perde il controllo, sbanda e si schianta contro il guardrail centrale fino a sfondarlo, finendo per invadere la carreggiata opposta. È la scena che i Vigili del Fuoco si trovano davanti questo pomeriggio sull'autostrada A1, poco prima delle 14, al chilometro 718+700, nel tratto tra i caselli di Nola e Maddaloni in direzione Nord. Il conducente resta bloccato nell'abitacolo. I soccorritori lo estraggono e lo affidano al personale sanitario del 118.

Sul posto intervengono due squadre dei Vigili del Fuoco: una dal distaccamento di Marcianise, del Comando di Caserta, e una da Nola, del Comando di Napoli. Al loro arrivo il quadro è chiaro: il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato impattando contro la barriera che divide le due carreggiate, sfondandola e riversandosi in parte sulla corsia opposta.

Solo la fortuna evita il peggio. Nessun veicolo sta transitando nella carreggiata opposta al momento dello sfondamento, e non ci sono altri mezzi coinvolti. Per permettere il soccorso del conducente, la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dell'autotreno, il tratto autostradale viene temporaneamente chiuso al traffico.