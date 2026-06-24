Scontro tra motociclette sulla Statale 7bis nel Casertano: morti due amici originari di Casoria e Casavatore

Mauro Del Vecchio, 35 anni, e Leopoldo Colicelli, 38, tornavano da una cena sulla Domitiana a bordo di due BMW identiche quando si sono scontrati.

foto di archivio

Due moto BMW identiche, in viaggio nella notte sulla Statale 7bis di ritorno da una cena. Poi, intorno alle 3 del mattino, lo scontro che non ha lasciato scampo ai due motociclisti. L'incidente è avvenuto sulla Strada statale 7bis "Terra di Lavoro", nel territorio di Casal di Principe, in provincia di Caserta. Le vittime sono Mauro Del Vecchio, 35 anni di Casavatore, e Leopoldo Colicelli, 38 anni di Casoria, entrambi residenti nel Napoletano.

I due erano amici e viaggiavano ciascuno sulla propria moto, due motociclette della casca tedesca, dello stesso modello. Stavano facendo rientro da una cena sulla Domitiana quando, lungo il rettilineo, è avvenuto l'impatto; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che per entrambi hanno potuto solo constatare il decesso.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, guidati dal capitano Marco Busetto. Secondo i primi accertamenti, uno dei due centauri potrebbe aver sbandato urtando l'altro, ma la dinamica resta da chiarire. Le salme sono già state restituite alle famiglie. Saranno gli ulteriori accertamenti dei militari a stabilire con precisione la sequenza dei fatti lungo la statale che collega l'agro casertano al Napoletano. La Statale 7bis, che attraversa Villa Literno e Casal di Principe, è una strada percorsa quotidianamente da chi si muove tra i comuni dell'agro aversano e il Napoletano