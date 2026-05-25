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Violento scontro tra una moto e due auto ad Afragola: ci sono feriti

L’incidente si è verificato nella giornata odierna nella cittadina dell’hinterland napoletano. Sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine per soccorrere i feriti.
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A cura di Valerio Papadia
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Un grave incidente si è verificato nella giornata odierna, lunedì 25 maggio, ad Afragola, nella provincia di Napoli: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, che al momento è ancora poco chiara, nello scontro, verificatosi in via San Paolo, sono rimasti coinvolte una motocicletta e due automobili; nell'impatto ci sono stati feriti, anche se non sono ancora stati specificati numero e condizioni. Da alcuni video registrati subito dopo l'incidente, e diffusi sui social – anche il deputato Francesco Emilio Borrelli – si evince la violenza dell'impatto: due automobili pesantemente danneggiate sono ferme al lato della carreggiata, mentre, poco più, la motocicletta è adagiata sull'asfalto, quasi completamente distrutta.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti; le immagini circolate sui social, infatti, mostrano anche una donna per terra, assistita da alcune persone. Sul luogo dell'incidente sono giunte, poi, anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara, nonché per individuare eventuali responsabilità.

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