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Voto di scambio a Pompei, 50 euro per preferenza e foto: trovato tariffario, c’è l’indagine

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato a Pompei (Napoli); in un cellulare, sequestrato, anche quello che sembra un tariffario per il voto di scambio.
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A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
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Una indagine per voto di scambio è stata avviata a Pompei (Napoli), tra le città dove sono in corso le elezioni comunali del 24 e 25 maggio: nel corso dei controlli predisposti nei pressi dei seggi la Polizia di Stato ha denunciato tre persone e sequestrato i loro cellulari. A quanto apprende Fanpage.it, nei telefoni è stato trovato quello che sembra essere un tariffario per le elezioni: 50 euro per il voto, da dimostrare con una fotografia alla scheda elettorale.

Gli accertamenti sono affidati al commissariato di Pompei della Polizia di Stato. A quanto si apprende, la presunta compravendita di voti sarebbe stata organizzata per due liste differenti.

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