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Trovato morto in casa ad Atena Lucana, indagini sulla morte di un 50enne salernitano

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri di Sala Consilina.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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Un 50nne di Atena Lucana, in provincia di Salerno, è stato trovato morto nella propria abitazione, in pieno centro storico. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che stanno indagando per ricostruire la vicenda. Non è escluso, infatti, che il decesso possa essere legato a cause naturali. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo viveva da solo e svolgeva lavori in ambito agricolo. Non è chiara la causa del decesso: la salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico-legali.

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