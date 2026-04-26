Trovato morto in casa ad Atena Lucana, indagini sulla morte di un 50enne salernitano

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Un 50nne di Atena Lucana, in provincia di Salerno, è stato trovato morto nella propria abitazione, in pieno centro storico. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che stanno indagando per ricostruire la vicenda. Non è escluso, infatti, che il decesso possa essere legato a cause naturali. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo viveva da solo e svolgeva lavori in ambito agricolo. Non è chiara la causa del decesso: la salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico-legali.