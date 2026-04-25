Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi, 52enne morto a Teggiano, nel Salernitano

Un 52enne è deceduto nel Vallo di Diano, tra Sassano e Teggiano (Salerno): è caduto in un dirupo mentre era con un amico a raccogliere asparagi, inutili i soccorsi.

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Un uomo di 52 anni è deceduto dopo essere caduto in un dirupo nel Vallo di Diano, in un'area montana compresa tra i territori di Sassano e Teggiano, in provincia di Salerno; i soccorsi sono stati allertati dall'amico che era con lui ma si sono rivelati inutili: nonostante il tempestivo intervento e i tentativi di rianimazione per la vittima non c'è stato nulla da fare; si ipotizza che ad ucciderlo non sia stata la caduta ma che sia stato colto da un malore. È accaduto nella mattinata di oggi, 25 aprile, sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e sono in corso accertamenti la ricostruzione della dinamica.

Stando agli elementi fino ad ora raccolti, basati anche sulla testimonianza dell'uomo che si trovava con la vittima, i due erano andati in montagna insieme per raccogliere asparagi. Il 52enne, residente in zona e molto conosciuto nel piccolo centro del Salernitano, avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto. Per i soccorsi, vista la conformazione dell'area dell'intervento, oltre all'ambulanza sono intervenuti una eliambulanza e i Vigili del Fuoco, presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina; quando il corpo è stato recuperato sono state effettuate le manovre di rianimazione ma senza esito. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, per seguire da vicino le fasi dei soccorsi. L'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile, allo stato attuale, resta quella secondo cui il 52enne sia stato stroncato da un malore.