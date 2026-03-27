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Droga nella pizzeria nel Casertano, titolare arrestato due volte in due mesi

Di nuovo in manette un 52enne titolare di una pizzeria di San Marco Evangelista (Caserta): è stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un acquirente.
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A cura di Nico Falco
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È stato arrestato, per la seconda volta in tre mesi, e per reati analoghi, un 52enne del Casertano, titolare di una pizzeria di San Marco Evangelista: i carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva degli stupefacenti a un cliente e, successivamente, hanno trovato altra droga nella sua attività commerciale. L'uomo, Stefano Letizia, è finito in manette per detenzione e cessione, in attesa del giudizio per direttissima.

L'uomo è stato bloccato in flagranza nella serata di ieri, 26 marzo, mentre era a San Marco Evangelista. I carabinieri della stazione di San Nicola La Strada, impegnati in un servizio di controllo del territorio di routine, lo hanno notato mentre parlottava con un'altra persona e hanno appurato che aveva appena ceduto una dose di 0.3 grammi di cocaina in cambio di venti euro; l'acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Dopo il ritrovamento della droga, i militari hanno effettuato una perquisizione nella pizzeria dove lavora l'uomo. E lì hanno trovato altri stupefacenti: all'interno del locale c'erano altri 21.7 grammi di cocaina, 0.7 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

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Il precedente arresto del 52enne risale al 29 gennaio scorso. I carabinieri avevano notato un uomo che entrava nella pizzeria per poi uscirne poco dopo; lo avevano controllato e gli avevano trovato addosso una dose di cocaina e accertato che l'aveva appena acquistata per 50 euro; il titolare dell'attività era stato trovato in possesso di denaro contante, cocaina e hashish e ulteriore sostanza stupefacente era stata rinvenuta nella sua abitazione; in quella circostanza il 52enne era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

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