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Minaccia il suicidio, poi fugge per 5 chilometri e manda due carabinieri in ospedale: 49enne arrestato a Maddaloni

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Maddaloni, nella provincia di Caserta. Dopo essere fuggito per 5 chilometri, l’uomo ha aggredito i militari, ferendone due, prima di essere arrestato.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Pomeriggio movimentato quello di ieri, sabato 18 aprile, per i carabinieri a Maddaloni, nella provincia di Caserta, che hanno arrestato un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia, intorno alle 14.30, hanno ricevuto la segnalazione da una donna del posto che ha riferito loro che il 49enne, suo ex convivente e dal quale lei è in fase di separazione, minacciava di suicidarsi.

I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dell'uomo e lo hanno localizzato in zona San Michele. Alla vista dei militari dell'Arma, però, il 49enne si è chiuso nella sua auto e si è dato alla fuga per 5 chilometri; l'inseguimento è terminato nei pressi dell'abitazione della sua ex convivente, all'interno della quale l'uomo si è barricato. I carabinieri sono riusciti a entrare in casa e hanno tentato di immobilizzare il 49enne, che però li ha colpiti ripetutamente: due militari hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche all'ospedale di Marcianise e hanno riportato ferite giudicate guaribili in sei giorni.

Infine, il 49enne è stato finalmente bloccato, senza riportare ferite, ed è stato arrestato; l'uomo, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

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