Picchia la madre per oltre 20 anni: figlio violento arrestato dopo l’ultima aggressione ad Aversa

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di domenica 12 aprile per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre, La donna ha rivelato di essere vittima di violenze e minacce da oltre 20 anni.

Una storia di violenze ripetute negli anni, tre le mura domestiche, quella che arriva da Aversa, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria madre, vittima di aggressioni e minacce per oltre 20 anni. L'arresto del 46enne – già noto alle forze dell'ordine – si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile, al culmine dell'ennesima aggressione; è stata la vittima, una donna di 64 anni, a telefonare al 112 in evidente stato di agitazione e a richiedere l'intervento dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Casal di Principe, che hanno trovato la vittima visibilmente scossa, incapace inizialmente anche di raccontare cosa fosse accaduto. In seguito, ripresasi dallo shock, la 64enne ha raccontato ai militari dell'Arma che, durante la preparazione del pranzo, una banale richiesta del figlio ha innescato la violenza: il 46enne ha lanciato verso la madre una bottiglia e un contenitore, colpendola al capo; ha poi afferrato un coltello da cucina e ha minacciato di morte la donna. Soltanto l'intervento del padre ha evitato il peggio; l'uomo ha allontanato il figlio, che è scappato in sella a una bici.

I carabinieri hanno fatto scattare le ricerche dell'uomo, che è stato rintracciato in viale Europa ancora in sella alla bicicletta; perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La 64enne, invece, è stata portata all'ospedale Moscati, dove i medici hanno riscontrato un trauma facciale e un forte stato di agitazione. Ai militari dell'Arma la donna ha raccontato di subire violenza dal figlio da oltre 20 anni, violenze che, in passato, erano già state denunciate.