Picchia la moglie e le lancia contro arredi e suppellettili: marito violento arrestato nel Casertano

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni a San Nicola la Strada, alle porte di Caserta. L’uomo ha aggredito la moglie anche davanti ai figli piccoli.

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Ennesimo caso di violenza di genere e domestica in Campania: a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, un marito violento, un uomo di 42 anni, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. Alla caserma dei carabinieri è giunta una richiesta di aiuto per una violenta lite domestica: giunti nell'abitazione in questione, i militari dell'Arma della locale stazione hanno accertato che il 42enne, poco prima del loro intervento, aveva aggredito la moglie, anche alla presenza dei figli minorenni della coppia.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna sarebbe stata minacciata di morte dal marito, che l'ha poi aggredita fisicamente, lanciandole contro anche oggetti e suppellettili reperiti in casa. La vittima, soccorsa da personale del 118, è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per ricevere le cure del caso: la donna ha riportato ferite che non sono state giudicate gravi. La rapida attività investigativa svolta dai militari dell'Arma ha permesso di delineare una situazione familiare fatta di continue vessazioni e violenza poste in essere dal 42enne nei confronti della moglie, che la donna però non aveva mai denunciato.

Al termine delle formalità di rito, pertanto, il marito violento è stato arrestato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida del provvedimento.