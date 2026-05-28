napoli
video suggerito
video suggerito

Picchia la moglie e le lancia contro arredi e suppellettili: marito violento arrestato nel Casertano

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni a San Nicola la Strada, alle porte di Caserta. L’uomo ha aggredito la moglie anche davanti ai figli piccoli.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ennesimo caso di violenza di genere e domestica in Campania: a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, un marito violento, un uomo di 42 anni, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. Alla caserma dei carabinieri è giunta una richiesta di aiuto per una violenta lite domestica: giunti nell'abitazione in questione, i militari dell'Arma della locale stazione hanno accertato che il 42enne, poco prima del loro intervento, aveva aggredito la moglie, anche alla presenza dei figli minorenni della coppia.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna sarebbe stata minacciata di morte dal marito, che l'ha poi aggredita fisicamente, lanciandole contro anche oggetti e suppellettili reperiti in casa. La vittima, soccorsa da personale del 118, è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per ricevere le cure del caso: la donna ha riportato ferite che non sono state giudicate gravi. La rapida attività investigativa svolta dai militari dell'Arma ha permesso di delineare una situazione familiare fatta di continue vessazioni e violenza poste in essere dal 42enne nei confronti della moglie, che la donna però non aveva mai denunciato.

Al termine delle formalità di rito, pertanto, il marito violento è stato arrestato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida del provvedimento.

Immagine
A Capaccio due ambulanze vicine con la stessa targa: una era clonata, mezzo sequestrato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views