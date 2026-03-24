Vive sotto falsa identità, i carabinieri scoprono che è latitante da 5 anni: 51enne arrestato nel Casertano

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Era latitante da circa 5 anni l'uomo arrestato nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo, a Vairano Patenora, nella provincia di Caserta: il 51enne era irreperibile dal 1° dicembre 2021, da quando cioè si era sottratto a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Napoli. I carabinieri della stazione di Vairano Scalo sono riusciti a individuare il 51enne grazie a una meticolosa attività info-investigativa, che si è intensificata nelle ultime due settimane: grazie a mirati servizi di osservazione e pedinamento, partendo da alcune informazioni raccolte sul territorio, i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare l'abitazione nella quale il latitante si nascondeva, vivendo sotto falsa identità nel tentativo di eludere i controlli.

Una volta individuata l'abitazione, i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno proceduto al controllo dell'uomo e alla successiva perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dei controlli, i militari dell'Arma hanno rinvenuto due documenti falsi: una carta di identità con la foto del 51enne ma intestata ad un'altra persona e una patente di guida alterata nei dati relativi al luogo di nascita, alla data di rilascio e alla scadenza rispetto al documento originale; entrambi i documenti falsi sono stati sequestrati.

Il 51enne deve scontare 4 anni, 3 mesi e 5 giorni di reclusione – oltra al pagamento di una multa di 400 euro – per concorso in falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, nonché possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reati commessi a Napoli nel 2018. Pertanto, al termine del controllo, l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.