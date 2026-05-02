Angri, scopre il tradimento del marito e lo evira mentre dorme: lui è grave in ospedale

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Una lite coniugale si è trasformata in tragedia ad Angri, nella provincia di Salerno, dove una donna di 35 anni ha evirato il marito con un coltello: la donna è stata arrestata dai carabinieri, mentre l'uomo, 41 anni (entrambi sono originari del Bangladesh), è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito finora, la donna aveva scoperto da qualche tempo che il marito intratteneva una relazione extraconiugale; nel pomeriggio di ieri, venerdì 1° maggio, dopo il pranzo, la 35enne avrebbe atteso che il marito si addormentasse e avrebbe agito. Non è chiaro se la donna abbia narcotizzato il 41enne o se l'uomo si sia addormentato spontaneamente: ad ogni modo, una volta sopraggiunto il sonno per il marito, la 35enne avrebbe afferrato un paio di forbici e lo avrebbe evirato.

La donna è stata arrestata dai carabinieri

Il 41enne, nonostante la ferita e la copiosa fuoriuscita di sangue, sarebbe riuscito ad uscire di casa e a chiedere aiuto ad alcuni vicini: soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è tuttora ricoverato in condizioni di salute giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno arrestato la 35enne e hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.