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Feriti due ragazzini a Salerno, investiti da un’auto mentre attraversavano e portati in ospedale

Incidente stradale a Pastena, a Salerno, sul Lungomare Colombo. Due ragazzi travolti da un’auto. Sul posto anche i carabinieri.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Immagine di repertorio
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Due ragazzini investiti e feriti da un'auto sul Lungomare Colombo di Salerno nella serata di ieri, sabato 11 aprile, mentre attraversavano la strada. I due giovani sono stati sbalzati e sono rimasti feriti, dopo il violento impatto con l'autovettura. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i volontari della Protezione Civile di Volontariato Verde Pubblico, che si trovavano già in zona e sono stati tra i primi ad accorrere, subito dopo raggiunti da un'ambulanza della Croce Bianca, inviata dal 118 dell'Asl di Salerno. I due ragazzi feriti, dopo le prime cure mediche ricevute sul posto, sono stati stabilizzati e trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona per gli accertamenti medici del caso. Secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul posto i carabinieri: i due ragazzi feriti portati in ospedale

L'incidente stradale sarebbe avvenuto a Pastena, all'altezza del civico 50 del Lungomare Colombo. Sul posto, oltre al personale medico, anche i carabinieri della locale stazione, che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini. I militari dell'Arma hanno poi provveduto alla gestione della circolazione, durante le operazioni di messa in sicurezza, per consentire i soccorsi ai ragazzi feriti. La circolazione è successivamente tornata alla normalità, anche se, a causa dell'incidente, si sono registrati dei rallentamenti temporanei. I cittadini chiedono all'amministrazione comunale maggiori controlli sulla sicurezza stradale, in particolar modo in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati da giovani e anziani.

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