Scontro furgone-auto tra Campagna e Serre, 5 feriti in ospedale: incidente sulla strada provinciale

Incidente stradale sulla provinciale Campagna-Serre, in provincia di Salerno: 5 feriti in ospedale.

Incidente stradale tra Serre e Campagna / Fanpage.it

Scontro tra un furgone e un'auto sulla strada provinciale tra Campagna e Serre, in provincia di Salerno. L'impatto è molto violento e restano ferite 5 persone, tutte trasportate in ospedale. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di giovedì 21 maggio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Immediato l'intervento dei soccorsi, arrivati con tre ambulanze, inviate dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno: due della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, e una della Croce Verde.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare i feriti dalle lamiere dei veicoli accartocciati. A causa dello scontro violento, i detriti dell'auto, una Alfa Romeo Giulia, e del furgone coinvolto, hanno invaso la carreggiata. Il traffico è andato in tilt, con forti rallentamenti durati diverse ore, anche perché i due veicoli non erano più marcianti ed è stato necessario l'intervento dei carri attrezzi per rimuoverli. L'episodio si inserisce in un quadro particolarmente complesso per gli incidenti stradali nella provincia di Salerno nelle ultime 48 ore, con diversi sinistri con feriti in tutta la provincia, tra i quali due motocilisti, coinvolti in due incidenti separati nella giornata di giovedì 21 e venerdì 22 maggio.

Per quanto riguarda l'incidente avvenuto tra Campagna e Serre, i 5 feriti sono stati trasportati in ambulanza presso i pronto soccorsi locali. Mentre le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi su strada e raccolto le testimonianze di chi è rimasto coinvolto nell'incidente. La dinamica è attualmente in fase di valutazione.