Scontro auto-moto in via Vespucci, motociclista ferito in ospedale a Salerno

Incidente sulla strada nazionale a Pontecagnano Faiano, motociclista ferito in ospedale.

Incidente stradale poco prima delle 18,00 di oggi, venerdì 22 maggio, tra auto e moto sulla strada nazionale di Pontecagnano Faiano e precisamente nel tratto di via Amerigo Vespucci. Ferito il conducente del mezzo a due ruote, che si è ritrovato catapultato in strada. Per fortuna, il casco ha attutito il colpo, evitando danni peggiori. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi per stabilire le responsabilità.

La centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno ha attivato una ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, che giunta tempestivamente ha immobilizzato l’uomo e, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno, per ulteriori accertamenti. Traffico rallentato nella zona per consentire i rilievi del caso.

Secondo incidente in 24 ore a Pontecagnano

Si tratta del secondo incidente stradale grave che avviene a Pontecagnano nel giro di 24 ore, dopo quello registrato nella tarda serata di ieri in via Lago di Lucrino, nel quale è rimasto ferito un 32enne, scontratosi con il suo scooter contro un albero che era caduto in strada. Anche in quel caso il ragazzo è stato sbalzato dal sellino ed è caduto rovinosamente a terra, riportando numerose ferite. Subito soccorso dall'ambulanza della Vopi, associazione volontari pronto intervento, allertata dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto ed essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno, per ulteriori controlli.