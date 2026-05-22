Albero crolla in strada a Pontecagnano, 32enne si schianta con lo scooter: trasportato all’ospedale di Salerno

Incidente stradale a Pontecagnano. Un 32enne si è schiantato con lo scooter contro un albero che si trovava sulla carreggiata: portato in ospedale a Salerno.

Immagine di repertorio

Un 32enne si è schiantato con lo scooter contro un albero che si trovava in mezzo alla strada nella tarda serata di ieri a Pontecagano, in provincia di Salerno. Il violento incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 23,00 di ieri, giovedì 21 maggio, in via Lago di Lucrino. Il ragazzo è stato sbalzato dal sellino ed è caduto rovinosamente a terra, riportando numerose ferite. Subito soccorso dall'ambulanza della Vopi, associazione volontari pronto intervento, allertata dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto ed essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno, per ulteriori controlli.

Incidente in via Lago di Lucrino a Pontecagnano

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era a bordo del motociclo, quando, attorno alle 23, si è scontrato con l'albero in strada, all'altezza di Ortomad. Non è chiaro se l'albero sia crollato in quegli istanti o se fosse già sulla carreggiata, difficilmente visibile a causa anche del buio. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire cosa sia avvenuto. Ad ogni modo, il 32enne è caduto e si è ferito. Danneggiato anche lo scooter. Il malcapitato è stato poi soccorso. Sul posto, oltre all'ambulanza e alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno avviato le attività per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione.

Ieri sera alle 23:00 a Pontecagnano una persona di 32 anni e’ andato a finire in un albero caduto sulla carreggiata a via Lago Lucrino altezza Ortomad. La centrale operativa 118 ha attivato una ambulanza della vopi che ha soccorso il malcapitato trasportato in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Queste ultime hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze e sono alla ricerca di ulteriori elementi utili a chiarire l'accaduto.