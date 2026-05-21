Incidente in una pasticceria in Cilento, la titolare si ustiona con l’olio bollente: è grave

L’incidente a Roccadaspide, nella provincia di Salerno. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

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Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, giovedì 21 maggio, in una pasticceria a Roccadaspide, piccola cittadina in Cilento, nella provincia di Salerno. Da quanto si apprende, una donna, titolare della pasticceria artigianale, le cui generalità non sono ancora note, è rimasta gravemente ustionata con l'olio bollente mentre stava lavorando nel laboratorio dell'attività. Nella fattispecie, secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata investita da una fiammata, causata proprio dall'olio bollente, che le ha provocato ustioni profonde su diverse parti del corpo.

Alcuni presenti hanno fatto scattare l'allarme e allertato i soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver valutato le condizioni di salute della donna e le ferite riportate, hanno ritenuto necessario far intervenire una eliambulanza: la malcapitata, pertanto, è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Nella pasticceria di Roccadaspide sono infine intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente.

Solo due giorni fa un altro grave incidente a Roccadaspide

Soltanto martedì 19 maggio, due giorni fa, si è verificato un altro grave incidente proprio a Roccadaspide: un uomo di 70 anni è precipitato dal tetto della sua abitazione, in località Tempalta, cadendo al suolo da circa 4 metri. Anche in questo caso, viste le gravi condizioni di salute, l'uomo è stato soccorso da una eliambulanza ed è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.