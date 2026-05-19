Cade dal tetto di casa e precipita per 4 metri, grave un uomo in Cilento: portato in elisoccorso a Salerno

L’incidente si è verificato a Roccadaspide, nella provincia di Salerno, nel pomeriggio di oggi. Il malcapitato è stato soccorso e, viste le sue condizioni, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza a Salerno.

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Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, a Roccadaspide, piccola cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 70 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo si trovava sul tetto di casa sua, in località Tempalta, intento a pulire le grondaie, quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitato al suolo da oltre 4 metri.

La caduta è stata violenta e i presenti hanno allertato immediatamente i soccorsi: sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno riscontrato diversi traumi. Proprio a causa delle condizioni del 70enne, si è deciso di far arrivare una eliambulanza, che ha trasportato il 70enne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove l'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici e clinici per stabilizzare le sue condizioni di salute, giudicate gravi.

Sul luogo dell'incidente, infine, come da prassi in casi del genere, sono intervenute anche le forze dell'ordine, nella fattispecie i carabinieri, che hanno eseguito gli opportuni rilievi e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.