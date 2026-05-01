napoli
video suggerito
video suggerito

Un uomo di 78 anni è morto a pochi metri dall’ospedale di Vallo della Lucania da cui era appena stato dimesso

È successo a Vallo della Lucania, provincia di Salerno: era stato visitato per una possibile insufficienza cardiaca, ma i medici lo avevano rimandato a casa.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Tragedia nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio, a Vallo della Lucania, città del Cilento, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 78 anni è morto a pochi passi dal locale ospedale San Luca, dal quale era appena stato dimesso. Stando a quanto si apprende, il 78enne, residente nella frazione di Vallo Scalo, era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del San Luca dopo aver accusato delle difficoltà respiratorie; sottoposto ad alcuni accertamenti, volti a verificare un possibile scompenso cardiaco, era poi stato dimesso.

Avviati gli accertamenti per fare piena luce sulla vicenda

Il 78enne, allora, era risalito in auto con la compagna, che lo aveva accompagnato in Pronto Soccorso: la vettura, però, è riuscita a percorre soltanto pochi metri, quando l'anziano si è improvvisamente accasciato sul sedile, privo di sensi. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione: purtroppo, però, per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti del caso per fare piena luce sulla vicenda, per capire condizioni cliniche dell'anziano al momento dell'arrivo in ospedale e al momento delle dimissioni e per stabilire con precisione le cause del decesso.

Cronaca
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trovata la carta Pokémon rubata al Comicon: i ladri l’avevano subito rivenduta a 800 euro
Il furto nel primo giorno della fiera internazionale partenopea
Lo scorso anno rubato al Romics di Roma un mazzo da 1.200 euro allo streamer Cicciogamer89
Comicon Napoli 2026, la Regione Campania finanzia con 150mila euro il Festival del Fumetto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views