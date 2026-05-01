Un uomo di 78 anni è morto a pochi metri dall’ospedale di Vallo della Lucania da cui era appena stato dimesso

È successo a Vallo della Lucania, provincia di Salerno: era stato visitato per una possibile insufficienza cardiaca, ma i medici lo avevano rimandato a casa.

Immagine di repertorio

Tragedia nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio, a Vallo della Lucania, città del Cilento, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 78 anni è morto a pochi passi dal locale ospedale San Luca, dal quale era appena stato dimesso. Stando a quanto si apprende, il 78enne, residente nella frazione di Vallo Scalo, era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del San Luca dopo aver accusato delle difficoltà respiratorie; sottoposto ad alcuni accertamenti, volti a verificare un possibile scompenso cardiaco, era poi stato dimesso.

Avviati gli accertamenti per fare piena luce sulla vicenda

Il 78enne, allora, era risalito in auto con la compagna, che lo aveva accompagnato in Pronto Soccorso: la vettura, però, è riuscita a percorre soltanto pochi metri, quando l'anziano si è improvvisamente accasciato sul sedile, privo di sensi. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione: purtroppo, però, per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti del caso per fare piena luce sulla vicenda, per capire condizioni cliniche dell'anziano al momento dell'arrivo in ospedale e al momento delle dimissioni e per stabilire con precisione le cause del decesso.