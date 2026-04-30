Comicon Napoli 2026, la Regione Campania finanzia con 150mila euro il Festival del Fumetto

Una passata edizione del Comicon Napoli

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È uno degli appuntamenti consolidati e tra i più affollati tra gli eventi fieristici dell'anno a Napoli: è il Comicon, il Festival internazionale del fumetto, quest'anno in programma a Napoli a partire da giovedì 30 aprile e fino a domenica 3 maggio 2026, alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. Un lungo elenco di sponsor tra brand di abbigliamento, di bevande e, istituti bancari. La Regione Campania è partner istituzionale ma ci mette anche del suo, ricavando dal bilancio un finanziamento diretto da 150mila euro per quest'anno. Il contributo viene assegnato con decreto dirigenziale firmato il 17 aprile dal dirigente Giorgio Izzillo e destinato a Visiona società cooperativa, soggetto organizzatore dell’evento.

I soldi arrivano da un capitolo di bilancio dedicato (U06456), già dotato della stessa cifra nel bilancio gestionale approvato dalla Giunta regionale. Che significa? Presto detto: non è un finanziamento trovato all’ultimo” ma una voce già prevista e poi attivata su richiesta del soggetto organizzatore, che ha presentato programma e bilancio preventivo dell'edizione 2026.

Il Napoli Comicon 2026 non è un evento gratuito, i biglietti anzi vanno a ruba: il ticket giornaliero intero ammonta a 20 euro, il ridotto (6-11 anni) 10 euro, mentre sotto i 6 anni l'ingresso è gratuito. L'abbonamento valido per tutti e quattro i giorni costa 46 euro a cui si aggiunge una commissione di prevendita di circa 2 euro, quindi il totale reale è intorno ai 48 euro.

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Gettonatissimi i pass: il Jungle Pass è la formula premium e costa 250 euro; include accesso prioritario (per saltare le file, che al Comicon non è un dettaglio), ingressi anticipati, aree dedicate e una serie di esperienze esclusive che cambiano ogni anno, legate a incontri, firmacopie e contenuti speciali.