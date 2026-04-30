Chi era Francesco Sessa, il 35enne salernitano ucciso a Ibiza con una coltellata

Francesco Sessa, il 35enne ucciso a Ibiza

Originario di Pagani, in provincia di Salerno, 35 anni, da anni trasferitosi in Spagna dove aveva svolto diversi lavori: è il profilo di Francesco Sessa, l'uomo ucciso con una coltellata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile, a Ibiza, nella zona turistica di Playa d'en Bossa. Le indagini sono condotte dalla Guardia Civil, che vagliano diverse ipotesi: quella della rapina sfociata in assassinio sembra col passare delle ore diventare più remota, mentre si fa avanti quella del regolamento di conti tra italiani residenti sull'isola.

Sessa viveva da diverso tempo nelle Baleari, dove aveva lavorato anche come pizzaiolo nella pizzeria "Pummarola Beach". L'omicidio risale alle 17 circa di ieri, in pieno giorno, è avvenuto in una zona molto frequentata in alta stagione dove si trovano anche le più famose discoteche dell'isola; il punto in cui è stato colpito sarebbe in via Alzines, al confine tra i comuni di Ibiza e Sant Josep.

A lanciare l'allarme una donna che, mentre stava parcheggiando, avrebbe sentito un forte rumore, avrebbe notato il corpo del 35enne riverso a terra e avrebbe chiamato i soccorsi. Secondo i primi elementi raccolti dalle forze dell'ordine, però, ci sarebbero stati dei testimoni, che avrebbero raccontato di avere visto Sessa colpito da un fendente al torace e che si accasciava subito dopo. Ad aggredirlo sarebbero stati almeno in due: uno sarebbe rimasto poco distante, in automobile, mentre l'altro lo avrebbe raggiunto in strada, avrebbe sferrato la coltellata e poi si sarebbe rapidamente allontanato insieme al complice. In queste ore gli investigatori stanno cercando di ricostruire le frequentazioni della vittima, per individuare movente e responsabili.