Incendio nel Casertano: fiamme in uno stabilimento tra Sessa Aurunca e Cellole, nube nera sulla zona

L’incendio nello stabilimento di Cellole (Caserta) – Foto Facebook

Un incendio è divampato in uno stabilimento per la lavorazione di pomodori a Cellole, al confine con Sessa Aurunca, nel Casertano; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, al lavoro da diverse ore, e i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca. Dalle fiamme si è alzata una densa nube di fumo nero che ha invaso tutta la zona, rendendo l'aria irrespirabile.

Le cause del rogo non sono al momento chiare e, in attesa delle verifiche, che si potranno fare soltanto a incendio domato, non si esclude nemmeno la pista dolosa; resta in piedi, ovviamente, anche l'ipotesi di un malfunzionamento dei macchinari. Il fuoco sarebbe partito dall'interno dell'azienda, lungo la statale Appia, in località Lamia, e si sarebbe rapidamente esteso nel capannone, generando la nube nera visibile da chilometri di distanza.

L'allarme è stato lanciato dagli operai al lavoro. Sul posto si sono diretti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno circoscritto l'area per evitare che il fuoco potesse raggiungere i terreni circostanti; a rendere più difficili le operazioni, la presenza, nel capannone, di materiali infiammabili. Una volta riportata la situazione sotto controllo sarà la volta delle verifiche, per stabilire l'origine del rogo e valutare eventuali danni alle strutture coinvolte.