Ragazza di Como col polso tagliato in stazione a Sessa Aurunca (Caserta), salvata dai carabinieri

Una ragazza di 27 anni di Como, in Lombardia, è stata ritrovata nella stazione ferroviaria di Sessa Aurunca, in Campania, con un polso tagliato. Salvata dai carabinieri.

Una ragazza di 27 anni di Como, in Lombardia, è stata ritrovata con il polso tagliato nella stazione ferroviaria di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, in Campania. La giovane donna si trovava in una situazione di grave difficoltà personale ed è stata salvata dai carabinieri che l'hanno soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato 6 giugno.

Ritrovata in stazione col polso tagliato

L'allarme è scattato quando ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia è giunta una segnalazione riguardante una ragazza presente all'interno dello scalo ferroviario con un’evidente ferita da taglio al polso sinistro che necessitava di immediato aiuto. La pattuglia è intervenuta rapidamente sul posto, avviando le ricerche all'interno della struttura. Dopo pochi minuti, i Carabinieri hanno individuato la giovane in uno dei locali della stazione con una ferita al polso ancora sanguinante. La ragazza, come ricostruito poco dopo, si sarebbe procurata da sola la ferita in un momento di sconforto con una lama. Dopo averle prestato immediata assistenza, i militari hanno mantenuto costante il contatto con la centrale operativa per l'attivazione del servizio sanitario d'emergenza.

La 27enne ricoverata in ospedale a Sessa Aurunca

L'intervento si è rivelato decisivo. I Carabinieri hanno assistito la ragazza, una 27enne della provincia di Como, fino all'arrivo del personale del 118, che ha poi provveduto al trasporto presso l'ospedale "San Rocco" di Sessa Aurunca per gli accertamenti e le cure necessarie. Grazie alla rapidità dell'intervento e al coordinamento tra Carabinieri e personale sanitario, la vicenda si è conclusa senza conseguenze irreparabili, consentendo alla giovane di ricevere immediatamente l'assistenza medica e il supporto necessari.