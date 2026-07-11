Siciliano 54enne trovato morto in un cantiere a Sessa Aurunca (Caserta): era scomparso stamattina

Il corpo di un uomo di 54anni siciliano è stato ritrovato in un cantiere a Sessa Aurunca: i familiari ne avevano denunciato la scomparsa stamattina.

L'intervento dei vigili del fuoco a Sessa Aurunca

Il corpo senza vita di un uomo di 54 anni, di origini siciliane, che lavorava in un ristorante, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, in un cantiere a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Di lui non si avevano più notizie da questa mattina e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Immediatamente erano partite le ricerche, che hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco con una squadra del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone.

Il 54enne era scomparso stamattina ed erano partite le ricerche

L'uomo era stato vista l'ultima volta nel territorio del comune di Sessa Aurunca e qui si erano perse le tracce. I familiari si erano preoccupati subito, perché non rispondeva più al telefono e risultava irreperibile. I parenti hanno quindi lanciato l'allarme. Sul posto è stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca coordinato, con l'istituzione di un Posto di Comando Avanzato. Alle operazioni hanno preso parte, oltre alla squadra del distaccamento di Mondragone, il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che hanno operato congiuntamente nelle attività di ricerca, oltre alle forze dell'ordine.

Ritrovato senza vita in un cantiere abbandonato

Dopo diverse ore di perlustrazione, l'uomo è stato purtroppo rinvenuto privo di vita dalle squadre di terra all'interno di un cantiere abbandonato nel comune di Sessa Aurunca. Le operazioni di recupero della salma si sono concluse nel pomeriggio. Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto e chiarire le cause del decesso. Le forze dell'ordine stanno eseguendo i rilievi e raccogliendo le testimonianze.