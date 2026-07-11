La vita privata di Peppino Di Capri: il primo matrimonio con Roberta, l’amore per Giuliana e i tre figli

La morte di Peppino Di Capri riaccende i riflettori non solo sulla carriera, ma anche sui suoi affetti privati. Dalla storia d’amore con la modella Roberta Stoppa, musa ispiratrice di uno dei suoi brani più celebri, fino al legame indissolubile con la seconda moglie Giuliana Gagliardi, compagna di una vita. Ha avuto tre figli: Igor, Edoardo e Dario.

La morte di Peppino Di Capri, scomparso a 86 anni nella sua Villa Castiglione dopo una lunga malattia, lascia un vuoto nella storia della musica italiana. Ma dietro lo pseudonimo artistico di Giuseppe Faiella, dietro i trionfi sanremesi e le note intramontabili di Champagne, si nasconde una vita privata intensa, vissuta sempre a stretto contatto con la sua isola natale. Un'esistenza scandita da due matrimoni, prima con Roberta Stoppa e poi con Giuliana Gagliardi, e dalla nascita di tre figli Igor, Edoardo e Dario.

Il primo matrimonio con Roberta Stoppa e la nascita di Igor

Il primo capitolo sentimentale importante nella vita del cantante si apre alla fine degli anni Cinquanta. A Ischia, Peppino Di Capri conosce Roberta Stoppa, all'epoca modella torinese di appena diciott'anni. Fu un colpo di fulmine, nato vedendola ballare in un locale: un'intesa che si trasformò in matrimonio nel 1961. La relazione durò circa dieci anni, ma andò progressivamente incontro a una crisi sul finire del decennio. Lo stesso artista, anni dopo in un'intervista al Corriere della Sera, avrebbe ridimensionato quel legame definendolo "più un amore da show che di sostanza". A quella prima moglie rimarrà per sempre legata una delle ballate più famose del repertorio italiano, Roberta. Il destino volle che nel 1970, proprio mentre la coppia decideva di separarsi definitivamente, nascesse il loro unico figlio, Igor. A differenza del padre, il primogenito ha sempre scelto la strada della riservatezza, conducendo una vita lontana dai riflettori.

Il legame indissolubile con Giuliana Gagliardi

Negli anni Settanta, durante un concerto, l'artista incontra Giuliana Gagliardi, studentessa di Biologia a Napoli e di dodici anni più giovane di lui. È l'inizio dell'amore più importante della sua vita, un legame che si formalizza con le seconde nozze celebrate nel 1978. La coppia si stabilisce a Capri, trasformando la residenza di famiglia in un rifugio protetto dalle intrusioni del mondo dello spettacolo. Il loro cammino comune si è interrotto bruscamente nel luglio del 2019, quando la donna si è spenta prematuramente a 68 anni. Un lutto devastante per il cantante, che lo definì pubblicamente come il momento più difficile della sua intera esistenza.

Peppino Di Capri insieme alla moglie Giuliana e i due figli Edoardo e Dario

I figli Edoardo e Dario tra musica e recitazione

Dal secondo matrimonio sono nati gli altri due figli dell'artista, che a differenza del fratello maggiore Igor hanno ereditato una chiara propensione per il mondo dell'arte, seppur declinata in forme differenti. Il secondogenito, Edoardo Faiella, nato nel 1981, ha scelto di seguire la passione paterna per le frequenze e i suoni, sviluppando una carriera solida come sound designer professionista. Il figlio minore, Dario Faiella, nato nel 1986, ha invece intrapreso la strada della recitazione televisiva e teatrale. Noto al grande pubblico con lo pseudonimo artistico di Dario Castiglio, l'attore è diventato nel corso degli anni un volto familiare per gli appassionati di fiction e serie tv italiane di successo, prendendo parte a produzioni di rilievo del piccolo schermo come Ris – Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia e Squadra Antimafia – Palermo Oggi.