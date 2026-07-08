“Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”, Fedez risponde alla domanda sulla separazione dalla ex moglie

“Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”, è la domanda che è stata rivolta a Fedez nel corso dell’ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper è tornato a parlare della fine del matrimonio con l’ex moglie, arrivato nel 2024 e ufficializzato un anno dopo con il divorzio.

La separazione dei Ferragnez è stata per mesi al centro dell'attenzione mediatica, tra nuove indiscrezioni, dettagli e ricostruzioni sempre diverse. Sia Fedez che Chiara Ferragni hanno nel tempo raccontato la loro versione della storia e, nonostante siano passati alcuni anni, diversi fan della coppia continuano a chiedersi come sia stato possibile e cosa sia successo realmente.

Nell'ultima puntata di Pulp Podcast, ad esempio, l'ospite Chico Parlanti ha chiesto a Fedez una delle domande più ricorrenti degli ultimi anni, da quando ormai la favola dei Ferragnez si è interrotta: "Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?". Il rapper ha risposto con serenità, spiegando una versione già resa nota e senza entrare nei dettagli, con l'interesse di tenersi ora lontano dai gossip: "Diciamo che si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi". Federico Lucia ha ribadito come non sia stata una "scelta facile" e che si siano diffuse ricostruzioni che non corrispondevano al vero: "Molte cose che sono successe io non le ho neanche approfondite perché non credo che necessitassero di spiegazioni".

Il rapper aveva parlato della fine del suo matrimonio nel libro pubblicato nell'ottobre 2025, nel quale scriveva: "La rottura con Chiara arriva per una questione di tradimenti. Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello". A distanza di tempo da quella rivelazione, il rapper ha ribadito di continuare a voler bene alla ex moglie: "È una persona a cui ho voluto veramente bene, è una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita".

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Ad oggi entrambi hanno voltato pagina e ricostruito la loro vita: il rapper sta per diventare padre per la terza volta con la compagna Giulia Honegger, mentre l'imprenditrice ha ritrovato la felicità al fianco dell'imprenditore colombiano José Hernandez, con il quale ha ufficializzato il rapporto da tempo e con il quale sta trascorrendo le vacanze.