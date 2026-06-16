Chiara Ferragni e la canzone che sembra una stoccata all’ex marito Fedez: “A chi è rimasto invece di scappare”

Chiara Ferragni condivide su Instagram una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari accompagnandola con un messaggio che sembra una stoccata all’ex marito Fedez. I due si sono separati poco dopo l’esplosione dello scandalo Pandoro, che ha travolto non solo la carriera dell’influencer ma anche il loro matrimonio.

Un messaggio che sembra una stoccata all’ex marito Fedez e a quanto accaduto tra loro dopo l’esplosione dello scandalo Pandoro, che ha travolto anche il loro matrimonio. È quanto ha scritto Chiara Ferragni in una Instagram Story pubblicata poche ore fa. L’influencer, reduce da un weekend romantico trascorso a Capalbio insieme al nuovo compagno Josè Hernandez, ha condiviso sui social uno stralcio della canzone Titoli di coda dei Pinguini Tattici Nucleari, accompagnandolo con una frase che sembra proprio indirizzata all’ex marito: "Per chi resta ed è sempre restato invece di scappare".

La story pubblicata da Chiara Ferragni

Parole che sembrano richiamare le accuse rivolte a Fedez subito dopo la separazione. E non soltanto da Chiara. Da più parti, infatti, il rapper era stato accusato di avere abbandonato la moglie nel momento più difficile della sua vita. Una ricostruzione che Fedez ha sempre contestato, spiegando a più riprese che, sebbene lo scandalo Pandoro abbia influito sull’allontanamento dalla moglie, non sia stato quello il motivo principale che li ha portati alla rottura.

Oggi Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente divorziati. Lontano dalla curiosità generale, i due sarebbero riusciti a raggiungere in tempi brevi un accordo per regolare la separazione, consentendo così di chiudere il matrimonio nel minor tempo possibile. Sul piano legale non ci sarebbero stati particolari attriti: Federico avrebbe accettato le condizioni poste dall’ex moglie e entrambi sarebbero rimasti concentrati soprattutto sulla necessità di garantire il benessere dei figli, Leone e Vittoria.

Nel frattempo, entrambi hanno voltato pagina. Federico si è innamorato di Giulia Honegger, che sta per renderlo padre per la terza volta. Chiara, dopo la tormentata relazione con Giovanni Tronchetti Provera, ha ritrovato la serenità accanto a Josè Hernandez, che frequenta dallo scorso dicembre. Anche i rapporti tra gli ex coniugi si sarebbero gradualmente rasserenati. A fare da collante tra loro sarebbe stata proprio Giulia, determinata a favorire un clima più disteso tra il compagno e la sua ex moglie. Un equilibrio che sembrava ormai raggiunto. Almeno fino alla frase pubblicata da Ferragni nelle scorse ore, un messaggio che molti hanno interpretato come un riferimento diretto a quanto accaduto negli ultimi mesi del suo matrimonio con Fedez.