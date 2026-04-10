Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione

Fedez diventerà papà per la terza volta. Arriva un fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria. Il cantante ha ufficializzato la notizia pubblicando una foto della fidanzata in cui è evidente il pancione.

Giulia Honegger è incinta. Non ci sono più dubbi. Fedez e la sua compagna hanno vissuto la prima fase di questo momento delicato quanto felice in assoluta riservatezza, senza preoccuparsi di confermare le indiscrezioni sulla gravidanza che circolano ormai da settimane. Oggi, venerdì 10 aprile, il cantante ha deciso di ufficializzare la notizia del bebè in arrivo. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto della sua fidanzata: il pancione è decisamente evidente.

Fedez papà per la terza volta, per Giulia Honegger è il primo figlio

Così, Fedez si prepara a diventare papà per la terza volta. L'artista ha già due figli, avuti dalla relazione con Chiara Ferragni. A marzo 2018 è nato Leone che oggi ha 8 anni. Nel 2021, invece, è nata Vittoria che oggi ha 5 anni. Secondo indiscrezioni non ancora confermate, il trentaseienne si sarebbe premurato di dare la notizia alla sua ex moglie, prima di renderla pubblica. Per Giulia Honegger, quello in arrivo, sarà il primo bebè.

Non è stato svelato il sesso del bebè in arrivo

Al momento, Giulia Honegger e Fedez non hanno rilasciato dichiarazioni sulla gravidanza e non hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. Da tempo il cantante ha deciso di occuparsi solo di musica e di esprimersi solo attraverso la sua arte. Dopo anni sotto i riflettori per la sua vita privata, ha voluto mettere uno stop al gossip. Ha protetto i suoi bambini, non esponendoli più sui social di comune accordo con la madre e ha evitato di spettacolarizzare ogni sviluppo della sua vita sentimentale. La gravidanza di Giulia Honegger, vissuta in totale riservatezza è l'ennesimo tassello che dimostra la fermezza con cui Fedez intende proseguire su questa direzione: sotto i riflettori per le sue canzoni, non per amore. Intanto, c'è chi assicura che il rapper e la stilista originaria di Milano abbiano intenzione di convolare a nozze nel 2027. Ma anche in questo caso non è da escludere che lo sapremo a cose fatte.