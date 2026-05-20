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Fedez presto papà, i rapporti con Chiara Ferragni: “Pace raggiunta, ha consigliato a Honegger una ginecologa”

Tra Fedez e Chiara Ferragni i rapporti sarebbero ora pacifici. Il rapper sta per diventare padre per la terza volta con la nuova compagna Giulia Honegger e la ex moglie le avrebbe consigliato una ginecologa a cui rivolgersi per la gravidanza.
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A cura di Elisabetta Murina
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Fedez diventerà presto papà per la terza volta, la prima con la  nuova compagna Giulia Honegger. Una relazione e una paternità che il rapper, dopo l'attenzione mediatica avuta con Chiara Ferragni, sta cercando il più possibile di proteggere e tenere lontana dai riflettori. I rapporti con la ex moglie ad oggi sarebbero però pacifici, tanto che l'influencer avrebbe dato anche un consiglio molto importante alla futura mamma, ormai sempre più prossima al parto.

Stando a quanto racconta il settimanale Oggi, gli ex Ferragnez avrebbero oggi un rapporto sereno dopo anni di tensioni e una separazione decisamente turbolenta, che ha coinvolto non solo gli ex coniugi ma anche i figli Leone e Vittoria. Ferragni avrebbe consigliato a Honegger una ginecologa a cui affidarsi, dandole direttamente il contatto. Un presunto aiuto in un momento delicato per la stilista 21enne, che presto diventerà mamma per la prima volta e renderà Fedez padre per la terza.E sarebbe stata proprio l'influencer a fare il primo passo come simbolo di una ritrovata serenità con l'ex marito, ormai lontana da tempo.

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Anche nella vita sentimentale di Ferragni è tornato il sereno dopo la relazione archiviata con Giovanni Tronchetti Provera. L'imprenditrice digitale è infatti fidanzata con José Hernandez, imprenditore colombiano, conosciuto lo scorso Natale durante un viaggio in Colombia e con cui il rapporto è diventato sempre più serio e concreto. Proprio a inizio maggio Hernandez è volato in Italia per il 39esimo compleanno dell'influencer, che per l'occasione ha organizzato una grande festa sul lago di Como con parenti e amici. Tra gli scatti condivisi della giornata, ne è comparso anche uno che la ritrae insieme al compagno e che ha ufficializzato il loro rapporto dopo mesi di voci e indiscrezioni sul loro conto.

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