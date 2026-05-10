La prima foto di Chiara Ferragni con Josè Hernandez su Instagram arriva durante il party per i 39 anni

Chiara Ferragni festeggia il suo 39esimo compleanno con un party organizzato in villa, sulle rive del lago di Como, e riunisce accanto a sé le persone più care. Tra loro, com’era inevitabile, c’è anche Josè Hernandez, il suo nuovo compagno recentemente presentato in famiglia. L’influencer ha scelto proprio questa occasione per pubblicare su Instagram la prima foto di coppia che la mostra al fianco del fidanzato.

La prima foto di Josè Hernandez postata da Chiara Ferragni su Instagram. Si tratta di uno scatto pubblicato dal manager e ricondiviso dall’influencer sul suo profilo.

Si tratta di uno scatto semplice ma simbolico perché segna ufficialmente l’ingresso dell’uomo nella vita social di Chiara, spaccato che resta fondamentale nella sua esistenza anche dopo lo scandalo che l’ha travolta. Nello scatto condiviso in rete (è stato Josè a pubblicarlo per primo e Chiara l'ha ricondiviso), Ferragni e Hernandez sono seduti vicini e condividono una fetta di torta. Ma lo sguardo adorante dell’imprenditrice chiarisce che, dopo la relazione naufragata con Giovanni Tronchetti Provera, il legame con Josè è riuscito a riaccendere in lei il desiderio di esporsi pubblicamente anche sul piano sentimentale.

La foto pubblicata tra le Instagram stories conferma che corrispondeva al vero l’indiscrezione secondo cui l’ex moglie di Fedez avrebbe già presentato Josè ai suoi familiari. Al party, infatti, erano presenti anche le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, che evidentemente avevano già avuto occasione di conoscere Hernandez. Una confidenza che ha permesso a Chiara di sentirsi sufficientemente a suo agio da includere Josè nel ristretto cerchio delle persone che sente oggi più vicine.

In occasione dei suoi 39 anni, Ferragni ha voluto condividere l’unico augurio fatto a se stessa: quello di “sentirsi sempre più a casa nella sua vita”. Una vita della quale sembrerebbe essere entrato a far parte, forse stabilmente, anche il manager colombiano di cui si è innamorata dalla fine dello scorso anno.