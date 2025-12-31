Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati, lui paparazzato con l’ex moglie Nicole Moellhausen

Dopo settimane di indiscrezioni, uno scatto sembra confermare la fine alla relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: l’imprenditore è stato fotografato a Portofino mano nella mano con l’ex moglie Nicole Moellhausen.

Dopo settimane di silenzi, mezze voci e indiscrezioni mai confermate, la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra arrivare ufficialmente ai titoli di coda. A suggellare la fine del rapporto non sono state parole o comunicati, ma alcune immagini che parlano da sole: l’imprenditore è stato fotografato mano nella mano con la sua ex moglie, Nicole Moellhausen.

Lo scatto che chiude il capitolo Ferragni-Tronchetti Provera

Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano Tronchetti Provera a Portofino insieme alla ex moglie e ai loro tre figli. Tra passeggiate, sorrisi e un clima disteso, c’è anche uno scatto in cui i due si abbracciano, lasciando intendere un riavvicinamento e la volontà di ricostruire un equilibrio familiare. Un dettaglio che, inevitabilmente, spazza via i dubbi su una possibile continuità della relazione con Chiara Ferragni. Già a metà novembre si era parlato di una crisi tra l’influencer e l’imprenditore, ma fino a oggi non erano mai emersi segnali così espliciti.

Una relazione vissuta lontano dai riflettori

Quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è stata una frequentazione discreta, mai ufficializzata apertamente e tenuta quasi lontana dai social, in netta controtendenza rispetto al passato sentimentale dell’imprenditrice digitale. Secondo indiscrezioni, il legame non avrebbe mai trovato il pieno sostegno della famiglia di lui, un elemento che avrebbe contribuito a renderlo fragile sin dall’inizio. Oggi, mentre Tronchetti Provera riappare accanto alla sua ex moglie, Ferragni sceglie ancora una volta il silenzio. Sui suoi profili social continua a condividere frammenti della quotidianità, tra lavoro e momenti personali, senza alcun riferimento alla sfera sentimentale. Una riservatezza che accompagna, anche questa volta, la fine di una relazione rimasta per lo più lontana dai riflettori, ma che ora sembra definitivamente archiviata.