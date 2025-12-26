Chiara Ferragni vola in Colombia senza figli e Trochetti Provera, i rumors sulla crisi con l’imprenditore

La storia tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera è dai primi istanti che sembra attraversare momenti di alti e bassi, Ora, si riaccenderebbe il gossip su una possibile crisi tra i due, dopo che l'imprenditrice è stata vista imbarcarsi per un volo, da sola, all'aeroporto di Madrid.

Il video di Chiara Ferragni in aeroporto da sola

A pubblicare il video in esclusiva è stato il quotidiano Leggo. Le immagini ritraggono Chiara Ferragni all'aeroporto di Madrid, nel momento in cui sta per imbarcarsi su un volo diretto a Medellìn in Colombia. L'influencer, però, era sola, con lei non c'erano i figli che sono con l'ex marito Fedez, ma non c'era nemmeno il suo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Questo dettaglio non è passato inosservato a chi ha realizzato il video, ma d'altra parte è lei stessa a pubblicare uno scatto tra le storie su Instagram, in cui appare seduta in aereo, sorride serena guardando la fotocamera prima dello scatto, in attesa del decollo. Un modo per comunicare ai suoi followers che, quindi, è in partenza.

L'ipotesi di una crisi con Tronchetti Provera

Ferragni e Tronchetti Provera non si vedono insieme da settimane, o almeno sono attenti a non farsi beccare. Non sono chiari i motivi di questo viaggio in solitaria, che tanto potrebbero essere lavorativi, quanto personali. C'è da dire, però, che con lei pare ci sia anche sua sorella Valentina che, però, viaggia insieme al fidanzato. Parlare di una crisi di coppia tra i due imprenditori, quindi, potrebbe essere azzardato, ma senza dubbio, rispetto a qualche mese fa, le apparizioni mondane sono drasticamente diminuite e sul conto dell'influencer c'è un certo silenzio da qualche tempo. Potrebbe trattarsi, in fin dei conti, di un viaggio in vista del Capodanno, da trascorrere lontano da Milano.