Insetti assediano i concorrenti del GF Vip, Raul Dumitras: “Sono pidocchi, ci mangeranno tutti”

Pidocchi, pulci o forse moscerini. Sono tante le ipotesi dei concorrenti del Grande Fratello Vip, che in queste ore si sono armati di spugne e stracci per cercare di liberarsi degli insetti che stanno assediando la casa.

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Ennesimo colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. Alcuni concorrenti sono stati presi di mira da tanti piccoli insetti. Raul Dumitras ha parlato di "pidocchi". Per Alessandra Mussolini sarebbero "moscerini". Ma andiamo con ordine. In queste ore, Alessandra si è avvicinata a Raimondo Todaro e, ispezionando la sua maglietta e il collo, ha sentenziato: "È strano. Sono tanti". Poi si è rivolta a Renato Biancardi e ha esclamato preoccupata: "Anche tu sei pieno".

Renato Biancardi, che non perde mai la voglia di scherzare, si è tolto la maglietta e l'ha lanciata su Raul Dumitras. Adriana Volpe, che era proprio lì vicino, non l'ha presa benissimo: "Ma sei cretino? Tu lanci una maglia con tutti questi cosi attaccati?". Raul Dumitras le ha fatto eco: "Ma sei scemo?". Intanto, Raimondo, Renato e lo stesso Raul hanno iniziato a saltellare per il giardino, sventolando le magliette nel tentativo di fare staccare questi animaletti.

I concorrenti hanno provato a comprendere di cosa si trattasse. Adriana Volpe ha fatto notare: "Si posano solo sul bianco, è come se cercassero solo il bianco. O forse sugli altri colori si vede meno". Poi, la scoperta di Raimondo Todaro: "Volano! Si è appena staccato dalla mia maglietta volando". Raul Dumitras ha commentato: "Sono i pidocchi 2.0, non saltano, volano. Ci mangeranno tutti".

A questo punto, l'unica soluzione è apparsa quella di armarsi di spugne, stracci e aspirapolvere per tentare di igienizzare il giardino. Alessandra Mussolini ha espresso la sua amarezza per non avere pensato prima a fare una pulizia profonda della casa: “Qui bisogna aspirare tutto, è disgustoso, dovevamo pensarci prima e non arrivare a questo punto". Notando che su un cuscino il numero di insetti era più elevato, ha ipotizzato che potessero venire da lì. Infine ha detto la sua su che tipo di insetto pensava che fosse: "Queste non sono pulci. Sono come dei piccolissimi moscerini“. Pulci, moscerini o pidocchi? Il giallo per il momento resta insoluto.