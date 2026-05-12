Antonella Elia: “Mio padre morì in un incidente stradale, lo stesso di Paolo Barison. Sarei dovuta esserci anche io”

Antonella Elia ha parlato al GF Vip della sua storia familiare: “Mia madre morì quando avevo 1 anno e mezzo, mentre mio padre quando ne avevo 14”. Il padre Enrico perse la vita in un incidente stradale, lo stesso in cui morì anche l’ex calciatore Paolo Barison. “Lei, come me, sarebbe dovuta essere con lui quel giorno”, ha scritto il figlio Andrea Barison.

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Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha parlato per la prima volta della sua storia familiare. La concorrente ha raccontato di aver perso entrambi i genitori quando era adolescente, in particolare il padre Enrico è morto in un incidente stradale quando aveva 14 anni. L'incidente, avvenuto nell'aprile del 1979, è lo stesso nel quale ha perso la vita Paolo Barison, ex calciatore di Roma e Milan, all'età di 42 anni. A intervenire, dopo il suo racconto, è stato il figlio.

Durante un momento in camera con Lucia Ilardo e Renato Biancardi, Antonella Elia ha raccontato che sua madre è morta quanto aveva un anno e mezzo, mentre suo padre quando era una quattordicenne, dopo essersi risposato 9 anni prima con un'altra donna di nome Paola: "Ho avuto una seconda mamma, solo che quando mio papà è morto abbiamo iniziato a litigare e a 18 anni me ne sono andata di casa. Con lei non ci siamo sentite per 15 anni e l'ho poi rintracciata, ma il rapporto non si è mai ricreato". Il padre ha perso la vita in un incidente stradale: "Erano le vacanze di Pasqua e da lì è nato il mio odio per le vacanze pasquali. Loro erano andati in vacanza a Sanremo e io non ci sono voluta andare per nessuna ragione al mondo, ero voluta stare con i nonni".

Elia ricorda ancora con chiarezza l'ultimo saluto dato al padre, come se si sentisse che sarebbe successo qualcosa: "Sulla porta di casa a Torino, prima che lui mi portasse dai nonni, gli ho detto ‘addio papà’. E mi ricordo che lui mi ha guardato e ha detto, ‘scusa, perché mi dici addio?’. Io non ho mai saputo dire perché". La showgirl rimpiange la scelta di non essere andata con loro: "Un po’ di rimpianto di non essere andata ce l’ho“.

L'incidente in cui il padre di Elia perse la vita è lo stesso in cui morì anche Paolo Barison: il 17 aprile del 1979, in autostrada all'altezza di Andora, l'auto su cui viaggiava l'ex calciatore si schiantò contro un tir. Il mezzo viaggiava in direzione opposta e perse il controllo sfondando il guardrail. "Suo padre morì nello stesso incidente in cui morì mio padre. Lei aveva 14 anni, io 10. Adesso scopro che lei, come me, sarebbe dovuta essere con suo padre quel giorno. Entrambi rinunciamo, lei per stare con i suoi nonni, io per stare con i miei amichetti", ha scritto su X Andrea Barison, figlio di Paolo Barison, dopo aver sentito le parole della showgirl.