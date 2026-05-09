Il rapper Ozymandias picchiato dal branco a San Lorenzo: “Mi hanno spaccato di botte”

Frame del video del rapper Ozymandias

Sarebbe intervenuto per sedare una lite, dopo che una persona accanto a lui era stata aggredita, e il branco se la sarebbe presa con lui: pugni e calci in faccia, anche quando era a terra. È quello che racconta in una storia su Instagram il rapper Ozymandias, il cui vero nome è Giovanni Fausto Meloni, finito al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata con ferite all'occhio, numerosi traumi al viso e il volto tumefatto. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte in piazza dell'Immacolata, nel quartiere San Lorenzo.

"Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo – dice nel video il cantante, che aveva partecipato ad X Factor 2024 – non è un effetto speciale, mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza. Sono arrivati cinque ragazzi, c'era uno con la tuta blu, erano cinque ragazzi di colore, non ricordo niente altro. Hanno tirato due pugni in faccia a una persona che era vicino a me e mi sono messo in mezzo per dividerli e mi hanno spaccato di botte, anche mentre ero per terra mi hanno iniziato a tirare i calci in testa".

Poi è lo stesso cantante, dal suo letto di ospedale, a rassicurare sulle sue condizioni di salute: nonostante le diverse ferite, ben evidenti nelle immagini della storia su Instagram, non ha riportato fratture. "Però io sono ancora qua, sono vivo, il mio naso sta bene, i denti stanno bene – dice – grazie a tutti quelli che si sono preoccupati. Il mondo fa schifo, la gente è cattiva. Però noi resistiamo e io resisterò".